Các nhà mạng tăng gấp đôi băng thông hỗ trợ người dùng mùa dịch Covid-19

Theo đó, từ ngày 1.4.2020 Viettel đã hoàn thành việc nâng băng thông lên gấp 2 lần mà không tăng giá cho toàn bộ khách hàng đang sử dụng dịch vụ FTTH của Viettel trên toàn quốc. Chương trình ưu đãi miễn phí này sẽ được áp dụng cho tới khi Việt Nam công bố hết dịch , sau đó băng thông sẽ trở lại về mức khách hàng đang sử dụng trước đó.

Tương tự, phía VNPT cũng cho biết sẽ đồng loạt tăng ưu đãi các gói Home Combo khi nhân đôi tốc độ internet, tăng dung lượng data, ưu đãi phút gọi với giá cước giữ nguyên. Theo đó, các gói Home Combo sẽ được tăng gấp đôi tốc độ internet, từ 50 Mbps lên 100 Mbps, riêng gói Home Tiết kiệm từ 36 Mbps lên 60 Mbps. Các mức tốc độ mới này đều vượt trội so với đường truyền internet thông thường của hộ gia đình, nâng chuẩn trải nghiệm các dịch vụ như truyền hình 4K, tiện ích số cho khách hàng lên mức gần như cao cấp nhất hiện nay

Theo số liệu Cục Viễn thông (Bộ TT-TT), lưu lượng truy cập internet tại Việt Nam trong tháng 3.2020 tăng mạnh so với tháng trước tới 90%. Thống kê trên mạng Viettel cũng cho thấy, nhu cầu về internet giai đoạn gần đây tăng đột biến so với trước do khách hàng cần đường truyền để học tập, làm việc và tìm kiếm thông tin.

Trên thực tế, khi mọi ngành nghề đang căng tải do nhu cầu tăng vọt bất thường, mạng Viettel vẫn liên tục điều chỉnh kỹ thuật, bổ sung hạ tầng để đảm bảo chất lượng tốt nhất. Mặc dù tăng chi phí đầu tư nhưng Viettel quyết định mở rộng băng thông cho khách hàng mà giữ nguyên giá, cùng chung tay đẩy lùi Covid-19 và là dịp để tri ân khách hàng trong giai đoạn khó khăn này.

Ngoài ra, đối với khách hàng tại các khu cách ly tập trung Viettel sẽ tặng gói ưu đãi có thời hạn sử dụng trong 14 ngày gồm: 3 GB data tốc độ cao, miễn phí toàn bộ cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút. Chi nhánh Viettel tại các địa phương sẽ liên hệ Ban chỉ đạo từng khu cách ly để tổng hợp danh sách và hỗ trợ tư vấn đăng ký dịch vụ.

Đối với nhà mạng FPT, đơn vị này cho biết cũng đang lên kế hoạch triển khai chương trình tăng băng thông cho khách hàng, và sẽ sớm công bố trong thời gian tới.