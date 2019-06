Cách báo cáo danh sách doanh nghiệp giả trên Google Maps

Nếu biết một doanh nghiệp giả mạo xuất hiện trên Google Maps , người dùng có thể thực hiện theo hướng dẫn dưới đây. Điều này sẽ giúp Google nhanh chóng tiếp nhận thông tin và có thể xóa chúng chẳng bao lâu sau khi báo cáo được thực hiện.

Để báo cáo danh sách, người dùng cần điều hướng và chọn danh sách doanh nghiệp trong Google Maps, sau đó nhấp hoặc chạm vào nút Suggest an Edit.

Ảnh chụp màn hình Chạm vào nút Suggest an Edit để thông báo sai phạm

Chọn Remove this place để thông báo với Google rằng danh sách sẽ bị xóa khỏi Google Maps. Nếu người dùng chưa đăng nhập vào tài khoản Google, họ sẽ được nhắc đăng nhập trước khi tiếp tục. Nếu kẻ lừa đảo đã chiếm lấy danh sách doanh nghiệp thực với số điện thoại hoặc trang web giả, mọi người nên chọn Change name hoặc Other details và cung cấp thông tin thực sự của doanh nghiệp.

Ảnh chụp màn hình Người dùng có thể nhận được nhiều tùy chọn khi muốn điều chỉnh danh sách doanh nghiệp

Người dùng cần cung cấp một lý do cho việc loại bỏ, về mặt kỹ thuật sẽ cho Google biết lý do tại sao doanh nghiệp đó nên bị xóa. Ví dụ: người dùng có thể chọn không tồn tại, giả mạo, spam hoặc xúc phạm nếu đó là doanh nghiệp giả mạo hoặc xúc phạm công ty nào đó.

Người dùng cũng có thể thêm ảnh về vị trí và Google có thể sử dụng ảnh này để xác minh doanh nghiệp không tồn tại. Nếu lừa đảo không hoàn toàn rõ ràng, người dùng có thể làm cho báo cáo của mình mạnh mẽ hơn bằng cách chụp ảnh vị trí đó.

Sau khi nhập thông tin lý do yêu cầu gỡ bỏ, người dùng nhấn vào Send để gửi báo cáo

Ảnh chụp màn hình Chọn Send để gửi báo cáo của người dùng. Google sẽ gửi thông tin phản hồi đến người dùng qua email.

Tính năng Suggest and Edit cũng có thể được sử dụng cho các lý do khác. Người dùng có thể nói với Google một doanh nghiệp đã di chuyển hoặc đóng cửa, thay đổi tên, cập nhật giờ hoặc cung cấp địa chỉ trang web mới.