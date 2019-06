Cách chặn cuộc gọi lừa đảo trên iPhone với iOS 13

Theo SlashGear, hệ thống này sử dụng trí tuệ nhân tạo của Siri để làm việc và hoạt động khá tốt. Nhưng để làm điều này, người dùng cần vào ứng dụng Settings của iPhone, di chuyển xuống nhóm thứ 5 trong danh sách, nơi người dùng thường tìm thấy nút Phone. Ở đây, họ sẽ có tùy chọn để lọc những kẻ gửi thư rác.

Dựa vào tài liệu iOS 13 , hệ thống này vẫn được gọi là “Silence unknown callers”. Khi được bật, iOS sử dụng trí thông minh Siri để cho phép các cuộc gọi đổ chuông điện thoại từ các số trong Contacts, Mail và Messages. Tất cả các cuộc gọi khác sẽ tự động được gửi tới hộp thư thoại.

Người dùng có thể kích hoạt một lựa chọn tương tự tạm thời với chế độ Do Not Disturb. Nếu đã có bất kỳ iPhone nào trong nửa thập kỷ qua, người dùng chỉ cần mở Settings > Do Not Disturb và chuyển Do Not Disturb sang trạng thái ON. Người dùng sẽ cần tìm đến Allow Calls From trong danh sách và chọn All Contacts.

Bên cạnh đó còn có một cài đặt mới mà Apple gọi là phát hiện spam iMessage trên thiết bị. Có vẻ như tính năng này nằm trong phần tài liệu iOS 13 Preview của Trung Quốc, vì vậy không phải tất cả người dùng đều có quyền truy cập vào nó. Với thiết lập này, iMessages sẽ có thể phát hiện tin nhắn spam và chuyển nó sang thư mục Unknown Senders.

Được biết, Android cũng có tính năng tương tự sau khi nó xuất hiện lần đầu tiên trong các thiết bị Google Pixel vào tháng 12.2018 thông qua tính năng gọi là Spam Protection, cho phép chặn các tin nhắn SMS và RCS. Đối với cuộc gọi, Google Assistant cung cấp tính năng gọi là Call Screening.