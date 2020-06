Cách chuyển hình ảnh và video từ Facebook sang Google Photos

Cách thực hiện

Truy cập Facebook từ trình duyệt máy tính, tiếp theo bấm vào mũi tên xổ xuống ở góc trên bên phải chọn Settings.

Trong giao diện cài đặt Facebook, chọn mục Your Facebook Information ở thanh menu bên trái.

Tiếp theo bấm View tại dòng Transfer A Copy Of Your Photos Or Videos. Bạn sẽ được Facebook yêu cầu nhập mật khẩu của tài khoản để xác nhận bảo mật.

Bước này bạn sẽ có thể chọn dịch vụ sao lưu hình ảnh cũng như video, bấm vào menu Choose Destination và chọn Google Photos. Tiếp theo sẽ có 2 tùy chọn gồm Photos và Videos để bạn lựa chọn kiểu dữ liệu muốn chuyển. Xong bấm Next.

Chọn Google Photos để đồng bộ ảnh và video Ảnh chụp màn hình

Tiếp theo đăng nhập vào tài khoản Google và chọn Allow để cấp quyền cho Facebook truy cập vào kho ảnh Google Photos.

Cuối cùng bấm Confirm Transfer để bắt đầu chuyển dữ liệu, bạn có thể kiểm tra tiến trình chuyển trong phần Activity. Thời gian đợi vài giờ (hoặc ngày) để mọi thứ được chuyển sang dịch vụ sao lưu ảnh Google Photos.