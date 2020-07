Cách giúp tổ chức tài chính chống lại tấn công mạng

Trong buổi hội thảo trực tuyến với các đơn vị truyền thông tại Đông Nam Á, Kaspersky đã đề xuất cách giúp các đơn vị tài chính sử dụng dữ liệu tình báo mối đe dọa an ninh mạng để chống lại các nhóm tội phạm mạng tinh vi như Lazarus - nhóm tin tặc khét tiếng được cho là đứng sau sự cố trộm tiền Ngân hàng Trung ương Bangladesh.

Ông Yeo Siang Tiong, Tổng giám đốc Kaspersky khu vực Đông Nam Á cho biết: “Kinh nghiệm trong quá khứ cho chúng ta những bài học để xây dựng một thế giới an toàn hơn ngày hôm nay. Điều này cũng đúng đối với những lĩnh vực khác như tài chính, và đặc biệt là an ninh mạng. 4 năm sau khi thế giới chứng kiến một trong những vụ cướp thành công nhất cho đến nay, các ngân hàng và tổ chức có liên quan ở Đông Nam Á cần hiểu cách để tận dụng nguồn thông tin tình báo mối đe dọa an ninh mạng để ngăn chặn mọi nỗ lực tinh vi chống lại hệ thống mạng của tổ chức”.