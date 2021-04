Cách khắc phục màn hình cảm ứng Windows 10 không hoạt động

Windows 10 rất tuyệt vời cho các thiết bị màn hình cảm ứng, đặc biệt là nhờ các ứng dụng được thiết kế cảm ứng đặc biệt cho Windows Ink Workspace. Nhưng màn hình cảm ứng của bạn đã ngừng hoạt động một cách khó hiểu, phần lớn các vấn đề là do trình điều khiển không tương thích, sau khi cập nhật Windows 10 và nhiều nguyên nhân khác.

Sử dụng Hardware and Devices Troubleshooter

• Windows 10 có một loạt công cụ khắc phục có thể phát hiện sự cố và áp dụng các bản sửa lỗi tự động. Một trong những trình khắc phục sự cố có thể được sử dụng để sửa lỗi màn hình cảm ứng của bạn.

• Bấm tổ hợp phím Windows + R, nhập cmd và nhấn Enter.

• Tiếp theo tại dấu nhắc nhập lệnh, nhập dòng msdt.exe -id DeviceDiagnostic và nhấn Enter. Lập tức Hardware and Devices Troubleshooter sẽ khởi chạy.

• Bạn chỉ việc bấm Next để trình khắc phục tự động tìm kiếm và sửa lỗi.

Dùng trình khắc phục sự cố để dò tìm và sửa lỗi cảm ứng Ảnh chụp màn hình

Hiệu chỉnh màn hình cảm ứng

Khi màn hình cảm ứng của bạn phản hồi chậm hoặc ghi lại các cử chỉ không chính xác, việc hiệu chỉnh lại có thể cần thiết. Đây là cách thực hiện hiệu chỉnh màn hình cảm ứng.

• Mở menu Start và tìm kiếm từ khóa calibrate, trong kết quả xuất hiện bạn chọn vào Calibrate the screen for pen or touch.

• Tại tab Display hãy bấm Setup và thực hiện theo các bước hướng dẫn.

• Sau khi hoàn thành, bấm Calibrate và tiếp tục thực hiện việc hiệu chỉnh.

Hiệu chỉnh lại màn hình cảm ứng trên Windows 10 Ảnh chụp màn hình

Vô hiệu và mở lại màn hình cảm ứng

Có thể bạn đã cố gắng khởi động lại máy tính của mình, nhưng nếu chưa thể giải quyết vấn đề hãy thử vô hiệu hóa thiết bị phần cứng của màn hình cảm ứng và bật lại.

• Bấm Windows + X, chọn Device Manager.

• Nhấp đúp chuột vào dòng Human Interface Devices để mở toàn bộ danh sách trình điều khiển.

• Nhấp phải vào tùy chọn HID-compliant touch screen > chọn Disable device. Chọn Yes trong hộp thoại cảnh báo.

• Cuối cùng tiếp tục nhấp phải vào tùy chọn HID-compliant touch screen và chọn Enable device.

Vô hiệu hóa và mở lại trình điều khiển của màn hình cảm ứng Ảnh chụp màn hình

Thay đổi cài đặt Power Management

Windows 10 thường cố gắng tiết kiệm pin cho thiết bị, nhưng đôi khi các cài đặt này có thể quá mức và tắt màn hình cảm ứng của bạn sau một thời gian hoạt động. Mặc dù màn hình cảm ứng sẽ tự động bật lại khi phát hiện thao tác chạm, nhưng đôi lúc chúng không hoạt động đúng. Do đó, bạn có thể tắt tính năng tiết kiệm nguồn pin của màn hình cảm ứng để xem liệu điều này có khắc phục được sự cố hay không.

• Bấm Windows + X, chọn Device Manager.

• Nhấp đúp chuột vào dòng Human Interface Devices để mở toàn bộ danh sách trình điều khiển.

• Nhấp đúp vào tùy chọn HID-compliant touch screen và chọn vào tab Power Management.

• Bỏ chọn tại dòng Allow the computer to turn off this device to save power.

• Bấm OK và khởi động lại hệ thống.

Cập nhật driver cho màn hình cảm ứng

Sự cố màn hình cảm ứng của bạn có thể do trình điều khiển bị lỗi. Có lẽ trình điều khiển đã bị hỏng hoặc cần cập nhật.

Hãy truy cập truy cập trang web của nhà sản xuất thiết bị của bạn (như HP, Dell hoặc Acer) và tải xuống trình điều khiển trực tiếp từ trang hỗ trợ chính thức. Sau đó tiến hành cài đặt và thử lại.

Di chuyển đến vị trí khác

Điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng hãy thử xem. Các thiết bị điện tử khác gần đó có thể gây nhiễu màn hình cảm ứng. Nó có thể là do một cái gì đó bạn đã cắm vào cùng một ổ cắm điện hoặc do bạn có nhiều máy tính ở gần nhau.

Hãy thử mang thiết bị màn hình cảm ứng của bạn đến một nơi khác và thử nó. Nếu thiết bị hoạt động, nhiễu điện từ là nguyên nhân.

Để giải quyết, hãy quay lại vị trí ban đầu và tắt mọi thứ. Sau đó, bật lại từng cái một để xem nguyên nhân gây ra sự cố. Nếu không có thiết bị nào trong số chúng dường như bị lỗi, hãy kiểm tra các khu vực gần đó để tìm thiết bị đã gây ra sự cố.