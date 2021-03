Cách kích hoạt giao diện Proton Design mới trên trình duyệt Firefox

Mặc dù Firefox luôn được cải thiện nhiều khía cạnh với mỗi bản cập nhật, tuy nhiên thiết kế của trình duyệt này vẫn giữ nguyên trong nhiều năm. Mozilla đã quyết định cung cấp một diện mạo mới trong bản cập nhật Firefox 89. Giao diện này có tên Firefox Proton vì nó là một sự lột xác hoàn toàn cho trình duyệt này.

Bản cập nhật mang đến cái nhìn rõ ràng và đầy màu sắc với các tab có thể tùy chỉnh, menu dựa trên văn bản không có bất kỳ biểu tượng nào... Mặc dù bản cập nhật dự kiến phát hành vào ngày 18.5 năm nay, nhưng có một cách để chúng ta có thể trải nghiệm thiết kế mới ngay bây giờ và kiểm tra các tính năng của nó.

Cách thực hiện

Đầu tiên bạn cần có Firefox phiên bản Beta, Developer hoặc Nightly cài đặt trên máy. Có thể tải về tại địa chỉ https://www.mozilla.org/en-US/firefox/channel/desktop.

Tiếp theo tại thanh địa chỉ bạn nhập dòng about:config và nhấn Enter. Trong thông báo Proceed with Caution xuất hiện, bạn chọn Accept the Risk and Continue.

Kích hoạt giao diện Firefox Proton Ảnh chụp màn hình

Tại thanh tìm kiếm, nhập browser.proton.enabled, trong kết quả xuất hiện nhấp đúp chuột để chuyển trạng thái của tính năng sang True.

Khởi động lại trình duyệt, truy cập tiếp vào trang cấu hình qua lệnh about:config. Nhập vào thanh tìm kiếm dòng browser.proton.appmenu.enabled, bấm vào dấu “+” để kích hoạt tính năng.

Tiếp tục lặp lại bước trên với các tùy chọn: browser.proton.tabs.enabled và browser.newtabpage.activity-stream.newNewtabExperience.enabled.

Cuối cùng khởi động lại trình duyệt và trải nghiệm bộ giao diện mới của Firefox.