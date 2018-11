Cách kiểm tra thông tin cá nhân bị Facebook 'bán' cho nhà quảng cáo

Trên web

Truy cập menu Settings trên Facebook. Sau đó nhấp vào tùy chọn Ads. Chọn “Advertisers you’ve interacted with”, sau đó xem phần “Who have added their contact list to Facebook”. Lúc này bạn sẽ thấy nhiều danh sách hiện ra, nhưng có thể mở rộng thêm bằng cách nhấn vào nút See More. Bạn có thể sẽ “sốc” khi thấy hàng trăm nhà quảng cáo xuất hiện trong danh sách của mình, thậm chí cả những nhà quảng cáo mà bạn chưa bao giờ nghe đến.

Trên ứng dụng di động

Việc truy cập hơi khác trong ứng dụng di động của Facebook, tuy nhiên bạn có thể thực hiện dễ dàng theo các hướng dẫn sau:

- Mở menu của Facebook (ba dòng), sau đó chạm vào Settings & Privacy. Từ đó chọn Settings.

Nhưng cuối cùng bạn cũng sẽ được đưa đến trang chứa danh sách các nhà quảng cáo mà mình quan tâm

- Tại đây chọn Advertisers you’ve interacted with, sau đó xem phần thứ hai với nội dung Advertisers who uploaded a contact list with your info. Nhấp vào nút See All để xem danh sách đầy đủ hơn.