Cách phân biệt các ký tự thể hiện mạng 5G trên Android 11

Theo Android Authority, “gã khổng lồ phần mềm” đã cập nhật biểu tượng cho Android 11 khi thể hiện mạng 5G nhằm giúp người dùng có thể phân biệt giữa các chuẩn kết nối gồm sub-6GHz 5G, mmWave 5G, LTE Advanced Pro. Các biểu tượng mới sẽ được thể hiện theo quy tắc sau:

• LTE

• LTE với tập hợp nhà mạng (LTE+)

• LTE Advanced Pro (5Ge)

• sub-6GHz (5G)

• mmWave (5G+)

Trong đó, sub-6GHz 5G là chuẩn mạng giống với loại AT&T và T-Mobile (Mỹ) sử dụng với độ bao phủ rộng hơn so với chuẩn mmWave băng siêu rộng do Verizon dùng. Tuy nhiên 5G mmWave lại có tốc độ cao hơn so với sub-6GHz (bù lại khoảng cách phát sóng nhỏ hơn).

Tại Mỹ, mạng Verizon hiện chỉ cung cấp 5G mmWave cho khách hàng sử dụng điện thoại OnePlus 8 5G, LG V60 ThinQ 5G, Samsung S20 Plus/Ultra. Như vậy, các thiết bị này sẽ hiển thị ký hiệu 5G+ bên cạnh cột sóng trên nền tảng Android 11

AT&T cung cấp cả sub-6GHz và mmWave 5G cho khách hàng nhưng chuẩn mmWave giới hạn khách hàng trải nghiệm. Nhà mạng này cũng có kết nối mạng 5Ge (5G Evolution) nhưng đây thực chất là mạng 4G LTE-A được đặt tên mới và cải thiện về tốc độ kết nối so với chuẩn LTE. Cũng chính vì việc đặt tên này mà AT&T bị chỉ trích nặng nề khi gây nhầm lẫn cho khách hàng rằng họ đang có công nghệ mạng 5G bằng cách hiển thị ký kiệu 5Ge cạnh cột sóng.

T-Mobile chủ yếu sử dụng công nghệ sub-6GHz để phủ sóng 5G, dù hãng cũng cung cấp mmWave ở một số khu vực nhất định.