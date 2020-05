Cách sử dụng Plus Codes để chia sẻ vị trí trên Google Maps

Khi bạn cần cung cấp cho ai đó vị trí của bạn, bạn thường chỉ cho họ một địa chỉ. Nhưng đôi lúc việc tìm kiếm địa chỉ trên Google Maps không khả thi với những vị trí chưa được cập nhật đầy đủ thông tin.

Hiểu được những khó khăn này, Google vào 5 năm trước đã cho phép bạn chia sẻ vị trí của mình qua một mã số có tên Plus Code ở định dạng chữ và số ngắn. Nhưng có vẻ chúng chưa thực sự phổ biến.

Plus Code trên Google Maps Ảnh chụp màn hình

Bắt đầu từ hôm nay trên các thiết bị Android, bất cứ khi nào bạn muốn chia sẻ vị trí chính xác của mình thì chỉ cần nhấn vào biểu tượng dấu chấm vị trí màu xanh của mình trên Google Maps. Khi đó bạn sẽ thấy Plus Code của mình, cũng như tùy chọn chia sẻ nó với người khác hoặc lưu vị trí. Bạn cũng có thể chọn chia sẻ số điện thoại của mình cùng với nó. Bạn cũng có thể truy cập Plus Code cho một vị trí bất kỳ trên bản đồ bằng cách chạm và giữ trên bản đồ để thả ghim; sau đó bạn sẽ thấy Plus Code cho địa điểm đó.

Plus Code có thể tìm kiếm được trong cả Google Maps và Google Search, vì vậy chúng là một cách thuận tiện để cung cấp vị trí cho các cuộc họp và sự kiện mà không có địa chỉ chính xác. Và nó cũng như một vị cứu tinh trong các tình huống khẩn cấp khi bạn có thể không biết chính xác vị trí của mình.

Bản cập nhật Plus Code đang được tung ra cho người dùng Android trong vài tuần tới, tuy nhiên cũng đã có một vài người dùng đã có thể sử dụng.