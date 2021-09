Cách sửa lỗi đồng bộ ảnh trên OneDrive Android

Theo BleepingComputer, ứng dụng OneDrive phiên bản Android đã được hơn 1 tỉ người dùng trên toàn thế giới cài đặt từ Google Play Store. Với số lượng người dùng khổng lồ và dựa trên các báo cáo của họ với trang Microsoft Community, cũng như các nền tảng truyền thông xã hội khác, dịch vụ lưu trữ đám mây của Microsoft đang tồn tại một lỗi đồng bộ hóa đa phương tiện ảnh hưởng đến người dùng máy tính để bàn và thiết bị di động ít nhất từ năm 2018.

Người dùng Android đã phàn nàn rằng họ thường gặp phải thông báo lỗi có nội dung “Camera upload is paused. To activate camera upload, give OneDrive permission to access your photos and media” từ ứng dụng OneDrive khi cố gắng đồng bộ hình ảnh hoặc video.

Sự cố đồng bộ ảnh trên OneDrive Android đã tồn tại từ lâu Ảnh chụp màn hình

Trong khi các kỹ sư của Microsoft vẫn đang nỗ lực tìm giải pháp cho vấn đề, công ty đã cung cấp một cách khắc phục tạm thời để giải quyết lỗi này bằng việc điều chỉnh phân quyền của OneDrive. Microsoft cho biết, trước tiên người dùng sẽ phải cài đặt quyền của OneDrive cho hình ảnh đa phương tiện hoặc máy ảnh thành Deny và bật tùy chọn Camera Upload cho tài khoản từ menu Settings của ứng dụng OneDrive.

Các bước thực hiện như sau

• Trên thiết bị Android, bạn điều hướng đến Settings > Permission Manager > Files and Media.

• Trong danh sách ứng dụng, chọn OneDrive và chọn vào Deny.

• Quay trở lại ứng dụng OneDrive và chọn vào mục Me.

• Chọn Settings > Camera upload, hãy đảm bảo bạn chọn đúng tài khoản cần sao lưu.

• Cuối cùng bật tùy chọn Camera upload và thử đồng bộ dữ liệu lại với OneDrive.

Microsoft chưa đưa ra bất kỳ câu trả lời chính thức nào khác ngoài việc chia sẻ cách khắc phục lỗi. Gần đây công ty gặp khá nhiều sự cố liên quan đến dịch vụ lưu trữ đám mây của mình, chẳng hạn như phải giải quyết một vấn đề về OneDrive không dọn dẹp dung lượng trên Android 11. Ngoài ra công ty cũng vô tình hạ giới hạn lưu trữ OneDrive của một số khách hàng doanh nghiệp, khiến không gian lưu trữ bị thu hẹp về mặc định hoặc chuyển lưu trữ sang chế độ chỉ đọc.