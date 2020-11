Cách tắt cửa sổ hướng dẫn sau khi cập nhật Windows 10

Đây là một phần trong mục Welcome Experience (chào mừng trải nghiệm) sau khi cập nhật. Nhưng nếu bạn cảm thấy chúng làm phiền mình thì có thể tắt chúng một cách dễ dàng, dưới đây là cách tắt các thông báo này dựa theo gợi ý của How To Geek:

Đầu tiên, hãy mở menu Start và biểu tượng bánh răng nhỏ để mở phần Settings (các thiết lập cài đặt) của hệ điều hành. Bạn cũng có thể mở nó bằng phím tắt Windows + I.

Bạn bấm vào mục bánh xe ở menu Start để mở phần thiết lập cho Windows Ảnh chụp màn hình

Trong phần Settings mở ra, hãy chọn mục Systems rồi nhấp vào danh mục Notifications & actions ở phía bên trái.

Trên màn hình Notifications & actions, bỏ chọn ô “Show me the Windows welcome experience after updates and occasionally when I sign in to highlight what’s new and suggested" ở bên phải.

Bỏ chọn mục này để không bị các thông báo về tính năng mới trên Windows làm phiền Ảnh chụp màn hình