Cách thêm sự kiện từ Facebook vào ứng dụng Calendar trên iOS

Cách thực hiện

• Mở ứng dụng Facebook > chọn vào tab More (hình dấu ba chấm gạch ngang) > chọn dòng Events (Sự kiện).

• Trong mục Events bạn sẽ thấy tất cả các sự kiện đang diễn ra trên địa điểm bạn sống hoặc những sự kiện do bạn tạo. Bấm vào một sự kiện cần được ứng dụng Calendar nhắc nhở.

• Tiếp theo tại giao diện chi tiết của sự kiện, bấm vào nút More (hình ba dấu chấm) > chọn “Add to Calendar” hoặc “Export to Calendar” > chọn tiếp vào dòng Calendar để ứng dụng Facebook tự động tạo lịch hẹn trên Calendar giúp bạn (nếu có yêu cầu cấp quyền truy cập bạn chọn Allow để cho phép).

Chọn Export to Calendar để thêm sự kiện vào ứng dụng Calendar Ảnh chụp màn hình

• Cuối cùng bạn có thể mở ứng dụng Calendar để kiểm tra, các sự kiện sẽ được thêm đầy đủ cụ thể với khung giờ diễn ra, kèm theo miêu tả cụ thể và các đường dẫn URL đến với sự kiện trên Facebook.