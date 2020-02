Cách theo dõi vị trí thiết bị iOS không cần iCloud

Để làm được bạn cần sự trợ giúp của ứng dụng tìm bạn bè (Find My Friends) trên hệ điều hành iOS. Ứng dụng sẽ cho phép bạn nhận thông tin vị trí một cách trực tiếp từ thiết bị cần theo dõi một cách âm thầm. Bạn có thể áp dụng thủ thuật này để giám sát vị trí con cái của mình.

Cách thực hiện

• Đối với thiết bị sử dụng iOS 12 trở về trước

Đầu tiên cần thao tác trên thiết bị cần được theo dõi vị trí, tại màn hình chính của thiết bị bạn tìm ứng dụng có tên Find My Friends (Tìm bạn) và khởi động ứng dụng.

Trong giao diện của ứng dụng, chọn vào ảnh đại diện của tài khoản Apple ID trên thiết bị và bật tùy chọn Share My Location. Hãy lưu ý ở dòng Share My Location From bạn chọn đúng thiết bị đang thực hiện (có chữ This device).

Bật chế độ chia sẻ vị trí cho ứng dụng Find My Friends Ảnh chụp màn hình

Tiếp theo bấm Add > hãy bấm dấu “+” và chọn vào danh bạ của bạn đang lưu trên thiết bị đó, số điện thoại của danh bạ được chọn phải được kích hoạt tin nhắn iMessage, Facetime với Apple (lưu ý điện thoại của bạn cần bật Airdrop và chọn chế độ chia sẻ với những người có trong danh bạ). Xong bấm Send, trong bảng xác nhận thời gian chia sẻ bạn chọn vào Share Indefinitely để không bị giới hạn thời gian theo dõi.

Chọn danh bạ của bạn để có thể theo dõi thiết bị Ảnh chụp màn hình

Sau khi bấm Send, trên thiết bị của bạn sẽ xuất hiện thông báo nhận được chia sẻ vị trí, bạn chọn vào Don’t Share để không chia sẻ vị trí của mình cho thiết bị kia. Và từ bây giờ mỗi lần bạn muốn xem vị trí của thiết bị đã cài đặt theo dõi thì chỉ việc mở ứng dụng Find My Friends để xem.

• Đối với thiết bị sử dụng iOS 13

Trên iOS 13 thì Apple đã loại bỏ ứng dụng Find My Friends và tích hợp nó vào trong ứng dụng Find My (Tìm). Cách thực hiện cũng tương tự như trên.

Trên điện thoại cần được theo dõi vị trí, bạn khởi động ứng dụng Find My, tại tab People bạn chọn Start Sharing Location.

Ứng dụng Find My trên iOS 13 Ảnh chụp màn hình

Tiếp theo bấm dấu “+” và chọn danh bạ của bạn đang lưu trong thiết bị cần theo dõi. Xong bấm Send > chọn Share Indefinitely.

Cuối cùng trên thiết bị của bạn cũng xác nhận thông báo và không chia sẻ vị trí như trên.