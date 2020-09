Cách tự sửa lỗi iPhone 11 bị sọc màn hình

Sau đây là nguyên nhân và cách khắc phục lỗi này được liệt kê ra dưới sự tư vấn đến từ các kỹ thuật viên của hệ thống chuyên sửa chữa điện thoại Viện Di Động (viendidong.com).

iPhone 11 series dù là smartphone cao cấp nhưng vẫn không thể tránh khỏi các lỗi thông thường Ảnh: AFP

Nguyên nhân iPhone 11 series bị sọc màn hình thường do trong quá trình sử dụng người dùng vô tình làm rơi hoặc máy bị tác động va đập mạnh... dẫn đến phần cứng và màn hình của máy bị ảnh hưởng. Hoặc iPhone 11 series của bạn đã thay màn hình mới nhưng là hàng nhái, hàng kém chất lượng, không phải linh kiện chính hãng từ nhà sản xuất.

Lỗi sọc màn hình do nhiều nguyên nhân gây ra Ảnh chụp màn hình

Chưa kể đến việc socket kết nối màn hình với main trên điện thoại iPhone bị lỏng hoặc bị lỗi cũng sẽ dẫn đến sự cố này. Bên cạnh đó, lỗi xung đột hệ thống, xung đột phần mềm trên máy. Do IC trên iPhone 11 series bị lỗi...

Đối với trường hợp iPhone 11 series bị sọc màn hình do socket bị lỏng thì cách khắc phục nhanh và đơn giản nhất đó là tác động lực lên thiết bị. Chúng ta dùng tay vỗ nhẹ lên màn hình của điện thoại. Nếu thực hiện đúng thì hiệu quả sẽ thấy ngay lập tức.

Shut Down lại máy là cách nhanh và đơn giản nhất để chữa lỗi sọc màn hình Ảnh chụp màn hình

Tắt nguồn và khởi động lại máy là phương pháp nhanh chóng và đơn giản nhất giúp bạn khắc phục nhanh những lỗi xung đột ứng dụng, xung đột trong hệ thống máy dẫn đến sự cố iPhone 11 series bị sọc màn hình.

Để tắt nguồn máy, hãy nhấn tổ hợp phím: Nguồn + tăng âm lượng > Chọn vào Slide to power off (Trượt để tắt nguồn). Hoặc có thể chọn Cài đặt (Settings) > Cài đặt chung (General) > Tắt nguồn (Shut down). Sau đó, chúng ta đợi một lúc rồi bật lại iPhone bằng cách nhấn vào phím nguồn.

Nếu dùng nhiều cách không được thì cập nhật phần mềm mới cho iPhone 11 series Ảnh chụp màn hình

Tiếp đến, nếu iPhone 11 series bị sọc màn hình do lỗi phát sinh trên phần mềm thì việc cập nhật lên phiên bản iOS mới sẽ giúp chúng ta sửa chữa và vá những lỗi đang gặp phải trên phiên bản iOS cũ. Để tiến hành cập nhật phiên bản iOS mới, chúng ta vào Cài đặt (Settings) > Cài đặt chung (General) > Cập nhật phần mềm (Software Update).

Hãy tìm đến những trung tâm uy tín để sửa chữa máy nếu như khắc phục tại nhà không thành công Ảnh: T.Luân

Nếu như sau khi đã thực hiện qua các cách trên mà lỗi sọc màn hình trên iPhone 11 series vẫn chưa được khắc phục thì có thể điện thoại đã gặp lỗi liên quan đến phần cứng bên trong. Vì thế, lúc này hãy mang máy đến các trung tâm sửa chữa điện thoại uy tín.