Cảnh giác bộ gõ Unikey giả mạo chiếm đoạt quyền điều khiển máy tính

Các cuộc tấn công APT cần nhiều tài nguyên hơn so với các cuộc tấn công ứng dụng web thông thường. Những kẻ tấn công có kinh nghiệm, được hỗ trợ APT - Advanced Persistent Threat là thuật ngữ dùng để mô tả một chiến dịch tấn công sử dụng kỹ thuật cao, tiên tiến nhất để đánh vào điểm yếu của hệ thống do một nhóm kẻ tấn công thực hiện.Mục tiêu của các cuộc tấn công này được lựa chọn cẩn thận và thường là các doanh nghiệp lớn, các cơ quan an ninh và cơ quan chính phủ. Các cuộc tấn công này để lại hậu quả nặng nề như tài sản trí tuệ bị đánh cắp, thông tin nhạy cảm bị xâm nhập, toàn bộ tên miền của tổ chức bị chiếm đoạt, cơ sở hạ tầng bị phá hủy…Các cuộc tấn công APT cần nhiều tài nguyên hơn so với các cuộc tấn công ứng dụng web thông thường. Những kẻ tấn công có kinh nghiệm, được hỗ trợ tài chính lớn.