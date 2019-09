Canon trình làng máy in dành riêng cho thị trường Việt Nam

LBP161dn+ được xem là phiên bản cải tiến từ dòng máy LBP151dw và được hãng sản xuất tại Việt Nam, máy trang bị màn hình LCD 5 dòng với ngôn ngữ hiển thị tiếng Việt cho phép người dùng dễ dàng kiểm tra lượng mực còn lại, thay đổi các thông số in ấn của máy một cách dễ dàng.

LBP161dn+ có công suất in lên tới 4.100 trang và hỗ trợ in 2 mặt tự động, cải thiện khả năng in ấn lên đến 28 trang/phút (đối với giấy khổ A4) và hỗ trợ in giấy A5 (khổ ngang), A6 (khổ dọc).

Ngoài ra, khác với các dòng máy in laser khác đang sử dụng công nghệ sấy nóng toàn bộ trên lô sấy bằng lõi nhiệt trung tâm gây lãng phí điện năng và tốn nhiều thời gian làm nóng máy, LBP161dn+ sử dụng công nghệ sấy nóng cục bộ độc quyền của Canon giúp thời gian làm nóng máy được rút ngắn (từ 8 giây xuống còn 5,2 giây), giúp giảm tiêu thụ điện năng.

Mẫu máy in LBP161dn+ cũng hỗ trợ kết nối có dây hoặc giải pháp in ấn không dây tiện lợi, như Canon Print Business, Canon Print Service, Google Cloud Print, AirPrint và Mopria giúp người dùng có thể sử dụng các thiết bị di động kết nối với máy in của Canon để in từ xa.

Tại thị trường Việt Nam, mẫu máy in LBP161dn+ được bán ra với giá 6,6 triệu đồng kèm theo chế độ bảo hành 2 năm.