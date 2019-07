Cây bút cứu mạng hai phi hành gia Mỹ trên mặt trăng

Được đặt chân lên đó là mơ ước từ rất lâu đời của loài người, đến nỗi có rất nhiều chuyện cổ tích, giai thoại và truyện khoa học viễn tưởng liên quan đến việc du hành lên mặt trăng. Nhưng phải đợi đến thập niên 1960, khi khoa học đã phát triển đến mức có thể chế tạo được tên lửa đẩy và phi thuyền không gian, ước mơ đó mới thành hiện thực.

Ngày 16.7.1969, Cơ quan Hàng không Không gian Mỹ - NASA phóng tên lửa đẩy Saturn V mang theo phi thuyền Apollo 11 với ba phi hành gia Neil Amstrong, Edwin Aldrin và Michael Collins. Phi thuyền gồm có ba bộ phận: một Mô-đun Chỉ huy Columbia (Command Module) với khoang lái cho ba phi hành gia, đây là phần duy nhất sẽ trở về Trái đất; một Mô-đun Phục vụ (Service Module) cung cấp ôxy, nước, điện và lực đẩy cho Mô-đun Điều khiển; cuối cùng là Mô-đun Mặt trăng Eagle (Lunar Module) để đưa hai phi hành gia Neil Amstrong và Edwin Aldrin đáp xuống mặt trăng.

Đến 17 giờ 54 giờ UTC ngày 21.7.1969, Mô-đun Mặt trăng Eagle khai hỏa bay lên quỹ đạo để gắn trở lại vào Mô-đun Chỉ huy Columbia. Sau đó, ba phi hành gia quay về Trái đất và hạ cánh an toàn ở vùng biển gần đảo Wake trên Thái Bình Dương vào ngày 24.7.2019.

Sự kiện lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại con người đặt chân lên mặt trăng được truyền hình trực tiếp đến người xem khắp thế giới . Khi đặt chân xuống bề mặt mặt trăng, Armstrong đã miêu tả sự kiện quan trọng này bằng một câu nói sẽ đi vào lịch sử: "Đây là bước đi nhỏ bé của một người, nhưng là bước tiến khổng lồ của nhân loại" ("That's one small step for [a] man, one giant leap for mankind")