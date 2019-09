Chờ đợi gì ở Apple Watch Series 5 sắp ra mắt?

Vấn đề một phần nằm ở chỗ sự thống trị của smartwatch Apple hiện nay với thị phần kinh ngạc: Theo số liệu của Strategy Analytics, Apple Watch đang chiếm tới một nửa doanh số smartwatch bán ra trên toàn cầu, gấp đôi tổng doanh số của hai đối thủ lớn xếp sau đó cộng lại là Samsung và Fitbit.

Năm ngoái, lần đầu tiên Apple có cuộc đại tu về thiết kế cho Apple Watch Series 4 kể từ sau khi ra mắt phiên bản đầu tiên vào năm 2015, điều đó có nghĩa là gần như năm nay Apple sẽ tiếp tục sử dụng lại thiết kế của Series 4 thay vì làm mới nó. Nên những thay đổi về bề ngoài có lẽ nằm ở mặt trang trí, có thể họ sẽ thêm tùy chọn vỏ titan và vỏ gốm như tin rò rỉ, hoặc các cải tiến về phần mềm như bổ sung App Store độc lập và chức năng theo dõi giấc ngủ…

Trước đây, các bản cập nhật đã thêm nhiều thứ thiết yếu như chống nước, micro và loa thoại hoặc khả năng kết nối LTE độc lập giúp nó kết nối với iPhone. Nhưng giờ đây, Apple Watch đã có tất cả những thứ đó và có vẻ như danh sách các tính năng mới cho mẫu smartwatch năm nay của Apple đang dần mỏng manh hơn.

Tất nhiên, nói vậy không phải là không có điểm cần cải tiến ở các mẫu Apple Watch đời cũ, chẳng hạn như tuổi thọ pin của chúng vẫn còn thấp so với thời lượng gần một tuần của dòng Versa từ đối thủ Fitbit. Siri vẫn không nhất quán và chưa ổn định do vấn đề nhập liệu qua màn hình kích thước nhỏ rất bất tiện. Đặc biệt, tính năng màn hình luôn bật (Always-on-display) mà không cần lắc cổ tay để xem giờ vẫn chỉ mới là mơ ước của fan Apple, vấn đề chủ yếu do thời lượng pin kém cỏi của nó.

Nhưng các tin đồn của TheVerge cho thấy, Apple đang nỗ lực cá nhân hóa tối đa chiếc smartwatch của họ như tuyên bố ban đầu: Apple Watch sẽ là thiết bị cá nhân hóa nhất từ trước đến nay của hãng. Qua đó, họ sẽ nâng cấp thẩm mỹ và cá tính cho các tùy chọn của phiên bản mới, chủ yếu nằm ở vật liệu và màu sắc. Bên cạnh đó, các chức năng bổ sung như theo dõi giấc ngủ hay tính toán chu kỳ kinh nguyệt cũng là một giá trị gia tăng mà họ có thể bổ sung để bắt kịp các đối thủ trên thị trường.

Nói vậy nhưng đối thủ thực sự (và duy nhất) của Apple Watch Series 5 chính là các mẫu Apple Watch đời cũ, nhất là với những ai đang bị khóa cứng trong hệ sinh thái của Apple - hãng cho phép tích hợp thiết bị sâu hơn vào hệ sinh thái này hơn bất kỳ đối thủ nào trên thị trường, tạo ra tùy chọn khó cưỡng cho hàng trăm triệu người dùng iPhone trên toàn thế giới . Nhưng phần mềm watchOS 6 sắp ra mắt cũng sẽ có mặt trên tất cả các mẫu Apple Watch trước đó, trừ thế hệ đầu. Có nghĩa là Apple phải tạo ra một vài điểm khác biệt để thuyết phục người dùng hiện tại nâng cấp lên mẫu Apple Watch mới.

Nhưng không có sự cạnh tranh nào mang tính thúc đẩy hơn việc vượt qua chính mình, Apple chỉ có thể tiếp tục vươn lên dẫn đầu thị trường nếu họ vẫn "tiến hóa" và nâng cấp. Nhưng họ cũng phải dề chừng câu nói: Nếu không hỏng thì đừng có sửa nó!