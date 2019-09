Chờ đợi gì ở sự kiện công bố iPhone mới của Apple?

Trước đây, mỗi năm Apple lại phát hành thêm một bản nâng cấp với tên đệm S cho các mẫu iPhone của họ, với một số cải tiến về tính năng nhưng vẫn giữ nguyên thiết kế cũ. Một số người dùng thích mua iPhone dòng S vì họ tin rằng đó là phiên bản hoàn thiện của mẫu iPhone trước đó. Nhưng dù với lý do nào đi chăng nữa, kể cả khi Apple không còn định vị nó bằng chữ S ở cuối tên sản phẩm, thì cứ mỗi dịp Apple ra mắt iPhone mới thì fan của họ lại háo hức chờ để “vét hầu bao” nâng cấp.

Với việc giữ nguyên thiết kế và tính năng thiết yếu trong ba năm liên tiếp, Apple khó gợi ý cho người dùng một lý do chính đáng và phấn khích để nâng cấp lên iPhone mới, như chiếc iPhone 7 ra mắt vào năm 2016 có ngoại hình không khác nhiều so với iPhone 6 và iPhone 6S trước đó, nhưng việc bổ sung camera tele trên mẫu iPhone 7 Plus đã khiến nó trở nên đáng giá và bù đắp cho doanh số èo uột của bộ đôi iPhone 6S.

iPhone X đánh dấu cột mốc thay đổi về thiết kế và tạo ra doanh thu cao cho Apple, nhưng rồi thị trường bão hòa và các cải tiến của bộ đôi iPhone Xs và Xs Max quá ít ỏi nên chưa đủ để tạo ra bước nhảy mới, buộc hãng bắt đầu chuyển hướng tập trung vào dịch vụ. Do vậy, các cải tiến về camera sau trên iPhone mới sắp tới (tạm gọi là iPhone 11) hứa hẹn sẽ là yếu tố kích thích người dùng nâng cấp mạnh mẽ hơn thế hệ iPhone Xs trước đó, trước khi bước vào cuộc đua 5G trong năm tới.

Tuy nhiên, sự kiện của Apple không chỉ có iPhone mà còn có nhiều thứ thú vị khác, từ Apple Watch mới cho đến các cải tiến về phần mềm. Dưới đây là một số mong đợi từ sự kiện của Apple sắp tới tổng hợp dựa trên các nguồn tin rò rỉ trước đó do trang TheVerge gợi ý:

iPhone mới

Cụm camera chính là điểm khác biệt về thiết kế trên các biến thể iPhone mới Ảnh: Mark Gurman

Dự kiến, Apple sẽ công bố ba mẫu iPhone mới tại sự kiện sắp tới, bao gồm iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max và iPhone 11, thay thế cho iPhone Xs, Xs Max và Xr ra mắt năm ngoái. Dù có sự thay đổi về số lượng phiên bản, nhưng cách thiết lập vẫn như cũ: Apple gần như giữ nguyên thiết kế trước đó để tập trung vào cải tiến thông số kỹ thuật và đại tu camera. Điều đó có nghĩa là các công nghệ mới như 5G hay cảm biến vân tay trong màn hình sẽ chỉ xuất hiện trong iPhone năm sau.

Trong đó, iPhone 11 Pro và 11 Pro Max sẽ là hai chiếc flagship kế nhiệm của iPhone Xs và Xs Max, với thiết kế giống nhau nhưng có kích cỡ màn hình khác nhau. Trong đó, iPhone 11 Pro có màn hình OLED 5.8 inch trong khi iPhone 11 Pro Max có màn OLED 6.5 inch.

Thay đổi lớn nhất về thiết kế nằm ở cụm camera chính phía sau. Theo các nguồn tin rò rỉ, Apple đã bổ sung một hệ thống 3 camera mới và đặt trong một module hình vuông lớn ở mặt sau. Các thông tin chi tiết về cụm camera này vẫn chưa nhiều nhưng đó có thể là các thiết lập tương tự đối thủ với một ống kính góc rộng, một ống kính tiêu chuẩn và một ống kinh tele. Ngoài ra, cụm camera này cũng được cho sẽ cung cấp khả năng quay video ở độ phân giải cao hơn và có “nhiều trò” thú vị hơn.

Ở mặt trước, Apple dự kiến sẽ nâng cấp cảm biến Face ID cho phép nhận diện khuôn mặt ở nhiều góc độ, kể cả khi đặt iPhone mới trên bàn. Máy cũng được cho là có khả năng chống nước và chống rơi vỡ tốt hơn cũng như gia công mặt lưng nhám mờ để giảm khả năng bám vân tay. Một số nguồn tin còn cho rằng, iPhone mới tích hợp công nghệ sạc ngược không dây giống như Huawei và Samsung đang trang bị trên các flagship mới của họ.

Trong khi đó, iPhone 11 là biến thể giá mềm hơn và được coi là bản nâng cấp của iPhone Xr trước đó, dự kiến iPhone 11 sẽ dùng màn hình LCD 6,1 inch và có thiết kế tương tự năm ngoái nhưng được nâng lên camera kép thay vì camera đơn như năm ngoái. Máy có thể sẽ được bổ sung tùy chọn màu xanh lá.

Bên cạnh thiết kế, Apple sẽ trang bị vi xử lý A13 cho các mẫu iPhone mới với hiệu năng tốt hơn A12 hiện tại trên iPhone cũ. Hãng được cho là sẽ ngừng thử nghiệm tính năng phản hồi 3D Touch haptic và loại bỏ nó trên cả 3 mẫu iPhone năm nay.

Đồng hồ Apple Watch Series 5

Năm ngoái, Apple Watch đã được thiết kế lại với viền mỏng và màn hình lớn hơn, do vậy dự kiến mẫu Series 5 của năm nay sẽ có ít thay đổi về ngoại hình. Thay vào đó, Apple sẽ tập trung cải thiện trải nghiệm và tính năng với việc nâng cấp chipset S5 nhanh hơn, tiết kiệm pin hơn. Thông tin rò rỉ cho thấy Apple Watch Series 5 sẽ có tùy chọn vỏ titan và vỏ gốm mới, dĩ nhiên có thể sẽ có cả tùy chọn màu dây đeo mới.

Ngoài ra, một nguồn tin khác còn cho rằng Apple sẽ thêm tính năng theo dõi giấc ngủ mà hiện Apple Watch đang thiếu so với các đối thủ trên thị trường. Hãng dự kiến cũng sẽ đưa ra một vài thay đổi lớn cho hệ điều hành wachOS 6 đã được công bố tại WWDC đầu năm nay, trong đó có việc tích hợp kho ứng dụng App Store vào đồng hồ thông minh của Apple, giúp nó chạy độc lập với iPhone khi cần và có cả khả năng theo dõi chu kỳ kinh nguyệt dành cho phụ nữ.

Apple Tag

Các tin đồn suốt trong nhiều tháng qua xoay quanh việc Apple đang nỗ lực tích hợp tính năng theo dõi thiết bị qua Bluetooth dựa trên công nghệ gắn thẻ (tag) cho thiết bị. Tính năng này bị rò rỉ qua các đoạn mã nguồn từ iOS 13 beta, cho phép Apple sử dụng nó để tìm các thiết bị thất lạc dựa trên thực tế ảo tăng cường (AR), đây có thể là một tính năng thú vị và hữu ích giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm các thiết bị mà họ gắn thẻ.

Phần cứng Apple TV mới

Apple đã bỏ bê việc cập nhật Apple TV quá lâu và các tin đồn cho thấy mẫu Apple TV mới sẽ được trang bị vi xử lý A12 nhanh hơn, hỗ trợ các trò chơi trên nền tảng Apple Arcade mà hãng dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay.

Phần mềm

Chế độ tối Dark Mode giúp tiết kiệm pin cho màn hình OLED sẽ được tích hợp vào iOS 13 Ảnh: TheVerge

Các bản thử nghiệm của iOS 13 đã nhận được nhiều phản hồi tích cực và hy vọng Apple sẽ chia sẻ chi tiết hơn về lịch trình phát hành iOS 13, iPadOS, watchOS 6, tvOS, HomePod và macOS 10.15 Catalina. Dù chúng đã được hé lộ ít nhiều tại sự kiện WWDC hồi đầu năm, nhưng có thể Apple sẽ gây phấn khích cho người dùng với một vài công bố mới về các tính năng thú vị mà họ chưa từng hé lộ trước đó.

Dịch vụ

Với việc doanh thu phần cứng và cụ thể là iPhone đang chững lại và có dấu hiệu suy yếu, Apple quay sang đặt cược rất nhiều vào các dịch vụ thuê bao với việc công bố một số dịch vụ trả phí mới, bao gồm dịch vụ game Apple Arcade và dịch vụ phát nội dung truyền hình trực tuyến Apple TV Plus của riêng họ.

Đến giờ chúng ta vẫn chưa có nhiều thông tin quan trọng về các dịch vụ này, như ngày ra mắt cụ thể và giá cả. Trước đó, các tin đồn đã gợi ý dịch vụ Arcade sẽ ra mắt cùng với iOS 13 với mức giá thuê bao vào khoảng 4,99 USD/tháng, trong khi Apple TV Plus sẽ có giá 9,99 USD/tháng. Bất chấp việc giữ kín về mức giá và ngày phát hành, Apple vẫn tiếp tục thu hút người dùng bằng việc tăng cường tung ra các đoạn trailer cho một số chương trình TV của họ như For All Mankind , The Morning Show , Dickinson hay loạt phim hoạt hình Snoppy in Space…

Apple sẽ đẩy mạnh mảng dịch vụ để bù đắp doanh số phần cứng sụt giảm Ảnh: Apple

Macbook Pro 16 inch

Các thiết kế MacBook Pro hiện nay của Apple đã mỏng gọn hơn và có thể đây cũng là lúc họ muốn tăng thêm không gian màn hình cho người dùng nhiều hơn một chút. Công ty được cho là đang thiết kế một mẫu MacBook Pro 16 inch mới và dự kiến sẽ sử dụng thiết kế bàn phím hoàn toàn mới, để tránh những chỉ trích nhắm vào thiết kế bàn phím cánh bướm hiện nay trên các MacBook cũ.

Ngày phát hành Mac Pro và Pro Display

Khi mẫu máy tính trạm chuyên nghiệp Mac Pro mới và màn hình chuyên dụng Pro Display được công bố tại WWDC, Apple đã hứa hẹn nó sẽ đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của người dùng chuyên nghiệp khó tính nhất, nhưng hãng vẫn chưa công bố cụ thể về ngày phát hành Mac Pro và màn hình đi kèm, nên có thể đây là dịp lý tưởng để hãng công bố các thông tin thú vị này.

One More Thing…

Như thường lệ, khẩu hiệu “One More Thing” (thêm một bất ngờ mới) của Apple có thể sẽ được dùng để “câu khách” và gây bất ngờ tại sự kiện năm nay. Đó có thể sẽ là phần cứng mới như iPad hay MacBook mới mà Apple thường tổ chức một sự kiện riêng vào tháng 10 sau đó. Một tiết lộ về kính thực tế tăng cường (AR) đã được đồn đại từ lâu hay một chiếc HomePod mới giá rẻ hoặc phiên bản AirPods thời trang có thể sẽ là món gia vị bất ngờ của Apple bởi hãng luôn biết cách để tạo ra những tiếng trầm trồ từ khán đài của mỗi sự kiện.

Hãy cùng chờ xem liệu Apple có gì hay tại sự kiện vào ngày 10.9 theo giờ Mỹ, tức rạng sáng 11.9 theo giờ Việt Nam.