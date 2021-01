Chrome ẩn nội dung pop-up thông báo trên web khi chia sẻ màn hình

Google đã công bố bản cập nhật mới cho Chrome được thiết kế để tăng cường quyền riêng tư của người dùng khi chia sẻ màn hình của họ. Giờ đây, trình duyệt sẽ tự động ẩn nội dung trong các thông báo bật lên trên web.

Khi bạn chia sẻ màn hình với người khác, Chrome sẽ ẩn thông tin nhạy cảm trong thông báo bật lên từ Google Chat, thông báo của email và các trang web khác. Tính năng này đã hoạt động để chia sẻ tab trong Google Meet.

Nội dung của pop-up sẽ bị ẩn đi tự động Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, có một cách để ngừng nhận thêm thông báo bằng cách di chuột qua một thông báo và chọn tùy chọn Mute. Nếu muốn hiển thị nội dung trong thông báo hãy chọn Show Content. Điều này cũng sẽ áp dụng cho các thông báo trong tương lai.

Trình duyệt sẽ tự động hiển thị tất cả thông báo bị ẩn đi khi bạn không còn chia sẻ màn hình của mình nữa. Google cho biết mục tiêu cho tính năng mới là giảm sự phân tâm trong quá trình làm việc và ngăn thông tin nhạy cảm cũng như thông tin cá nhân vô tình hiển thị trong khi chia sẻ màn hình với người khác.

Tính năng mới có sẵn cho người dùng Google Workspace với tài khoản Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus. Nó cũng có thể truy cập được đối với khách hàng G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education và Nonprofits cũng như những người có tài khoản Google cá nhân.