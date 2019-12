Chrome cung cấp bảo vệ mật khẩu tốt hơn

Theo Google, Chrome đang là trình duyệt được sử dụng rất phổ biến hiện nay, vì vậy người dùng thường giao phó rất nhiều thông tin duyệt web của mình trên đây. Đó là lý do vì sao công ty cung cấp cho người dùng rất nhiều tính năng để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật khi duyệt web.

Để giúp người dùng có cái nhìn rõ hơn về các cải thiện này, Google đang chia sẻ cách họ mang đến cho mọi người khả năng bảo vệ mật khẩu tốt hơn và các tính năng được cải thiện để bảo vệ khỏi vi phạm dữ liệu, lừa đảo và nhiều trò gian lận khác mà người dùng có thể gặp khi duyệt qua các trang web khác nhau. Cần nhớ rằng, Google luôn nhấn mạnh rằng bảo mật dữ liệu cũng quan trọng như trải nghiệm duyệt web trên Chrome.

Cảnh báo khi mật khẩu bị đánh cắp

Khi người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu của mình trên một trang web, Chrome có thể cảnh báo đến họ nếu dữ liệu đó bị xâm phạm trên trang web hoặc ứng dụng do vi phạm dữ liệu. Trình duyệt cũng sẽ đề nghị người dùng thay đổi chúng bất cứ nơi nào mình đã sử dụng để không ảnh hưởng đến thông tin đăng nhập của họ. Tính năng này trước đây là một phần của Password Checkup, trong đó người dùng có thể quét tất cả mật khẩu đã lưu nhưng giờ đây nó được tích hợp vào Chrome khi người dùng duyệt web.

Người dùng có thể kiểm tra thiết lập này trong Settings, dưới Sync and Google Services của trình duyệt Chrome.

Bảo vệ lừa đảo trong thời gian thực

Trước đây, tính năng Safe Browsing của Google có một danh sách tất cả các trang web không an toàn trên internet. Bây giờ người dùng còn được bảo vệ lừa đảo theo thời gian thực trên Chrome để được cảnh báo khi họ truy cập các trang web độc hại. Điều này sẽ được triển khai cho những người kích hoạt chức năng Make searches and browsing better trong trình duyệt.

Mở rộng tiên đoán lừa đảo

Chức năng tiên đoán lừa đảo cũng được mở rộng nhằm bảo vệ mật khẩu tài khoản Google của người dùng ngay cả khi họ chưa bật chức năng đồng bộ hóa. Giờ đây nó cũng sẽ hoạt động với tất cả các mật khẩu mà họ đã lưu trong trình quản lý mật khẩu của Chrome.

Ngoài ra, tính năng này hiện sẽ hoạt động đối với tất cả mật khẩu mà người dùng lưu trong trình quản lý mật khẩu của Chrome. Hàng trăm triệu người dùng nữa sẽ được hưởng lợi từ các cảnh báo mới

Chia sẻ thiết bị dễ dàng hơn

Nếu người dùng đang chia sẻ máy tính xách tay, máy tính hoặc máy tính bảng của mình với người khác và mỗi người có hồ sơ Chrome riêng, đôi khi có thể gây nhầm lẫn cho việc lựa chọn. Đối với máy tính để bàn, giờ đây người dùng sẽ thấy một bản trình bày trực quan mới về hồ sơ để người dùng luôn biết cái nào hiện đang đăng nhập. Người dùng cũng sẽ dễ dàng chuyển đổi hơn, từ đó giúp họ có thể biết mình đã đăng nhập hay chưa. Đây chỉ là bản cập nhật trực quan, vì vậy cài đặt đồng bộ hóa hiện tại sẽ không bị ảnh hưởng.