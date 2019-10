Chủ tịch Sony Interactive Entertainment từ chức

Theo Engadget, Shawn Layden là chủ tịch Sony Interactive Entertainment (SIE). Sony vẫn chưa công bố thông tin thời điểm Layden rời công ty, người thay thế cũng như nguyên nhân cho động thái này. Mặc dù vậy, Sony cũng gửi lời chúc dành cho các kế hoạch tương lai của Layden.

Trước đó, bộ phận PlayStation của Sony có những thay đổi thường xuyên trong những năm gần đây, bao gồm cả sự ra đi của chủ tịch Andrew House để thay bằng John Kodera. Quá trình này được thực hiện như là bước đà cho Sony trong kế hoạch công bố PlayStation 5 vào cuối năm 2020.

Layden đã gắn bó với Sony dưới nhiều vị trí khác nhau trong khoảng 32 năm, bao gồm cả vai trò trợ lý cho đồng sáng lập Akio Morita. Sự nghiệp lĩnh vực game của Layden bắt đầu khi ông trở thành nhà sản xuất tại Sony Computer Entertainment vào năm 1996 trước khi vươn lên hàng ngũ lãnh đạo để trở thành chủ tịch SIE vào năm 2014.

Đối với nhiều người, Layden là gương mặt đại chúng tinh túy của PlayStation, có mặt tại các sự kiện lớn và giải thích các quyết định quan trọng của công ty. Ông cũng giám sát sự phát triển trò chơi trong phần lớn thời đại PS4 như Horizon Zero Dawn, Uncharted 4, The Last Guardian. Trong khi Layden không trực tiếp tham gia phát triển những tựa game này nhưng tất cả đều dưới sự quản lý của ông.