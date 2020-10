Chuẩn video AV1 được tăng tốc phần cứng sắp ra mắt

Do mức độ sử dụng video đang cao, đòi hỏi hệ thống máy tính phải được trang bị tốt để xử lý chất lượng video và đồng thời giảm tiêu thụ băng thông mạng. Do đó, Microsoft nêu ra tầm quan trọng của việc triển khai một công nghệ nén video tốt hơn. Được phát triển bởi Alliance for Open Media (AOM), chuẩn hỗ trợ video AV1 được tuyên bố là mang lại khả năng nén tốt hơn 50% so với H.264 và tốt hơn 20% so với VP9 cho cùng một nội dung video.