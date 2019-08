Công nghệ nhận diện khuôn mặt 'biến' 26 nhà lập pháp Mỹ thành… tội phạm

Theo CNN, trong một thông cáo báo chí của ACLU công bố hôm 13.8 về kết quả thử nghiệm của họ đối với chương trình nhận diện khuôn mặt đang được các nhà lập pháp triển khai trên toàn tiểu bang California đối với cơ sở dữ liệu khuôn mặt của 25.000 tội phạm, kết quả là chương trình đã nhận nhầm tới 26 nhà lập pháp của bang này là… tội phạm.

ACLU đã thông qua dự luật cấm tích hợp công nghệ này vào camera an ninh của cảnh sát và chính Phil Ting - một nhà lập pháp trực thuộc ACLU và cũng là người bị công nghệ này nhận nhầm là tội phạm cho biết, "kết quả thử nghiệm này đã củng cố mối lo ngại trong thực tế về việc công nghệ nhận diện khuôn mặt chưa sẵn sàng để đưa vào sử dụng chính thức. Trước mắt, hãy sử dụng các camera an ninh truyền thống mà giới luật pháp đã thông qua”.

Công nghệ nhận diện khuôn mặt đang ngày càng phổ biến và được tích cực sử dụng tại các sân bay, trường học và thậm chí trong các rạp hát ở Mỹ và nhiều nơi trên thế giới . Nó có thể giúp các nhân viên quầy bar nhận biết “khách quen” để pha chế đồ uống phù hợp khẩu vị của họ ngay cả trước khi khách tiến tới quầy gọi món. Nó hoạt động dựa theo nguyên lý đối chiếu hình ảnh thu được với các hình ảnh đã nhận diện trong cơ sở dữ liệu.

Tuy nhiên, ACLU lo ngại rằng công nghệ này bị lạm dụng và không thực sự chính xác, đặc biệt với phụ nữ và người da màu. Ting nói thêm, "tôi hiểu rằng nếu tiếp tục sử dụng công nghệ này thì người dân vô tội của California sẽ liên tục bị làm phiền vì những lần nhận nhầm. Chúng tôi (ACLU) không cho phép điều này xảy ra”.

Theo ACLU, hơn một nửa số nhà lập pháp bị nhận nhầm đều là những người da màu. Năm ngoái, thử nghiệm tương tự của tổ chức này cũng cho thấy công nghệ nhận diện khuôn mặt đã nhận nhầm 28 nghị sĩ Quốc hội Mỹ, trong đó phần lớn là phụ nữ và người da màu.

Matt Cagle, luật sư phụ trách mảng công nghệ và tự do công dân của ACLU ở Bắc California lập luận, “việc tích hợp cảm biến nhận diện khuôn mặt vào máy ảnh chuyên dụng gắn trên người cảnh sát sẽ là một thảm họa đối với cộng đồng và quyền tự do công dân của họ, bất kể nó chính xác tới cỡ nào. Bởi ngay cả nếu nó chính xác thì tính năng nhận diện khuôn mặt vẫn là một hành vi xâm phạm quyền công dân của người California”. Tất nhiên, một số người vẫn ủng hộ công nghệ này và coi đây là một công cụ cần thiết để đảm bảo an ninh dù một số bang ở Mỹ đã cấm nó.