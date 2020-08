Covid-19 khiến doanh số smartphone toàn cầu giảm 20% trong quý 2

Theo Android Central, trong khi hơn 370 triệu smartphone đã được bán trong quý 2/2019, doanh số smartphone trên toàn thế giới trong quý 2 năm nay chỉ đạt 295 triệu chiếc. Không có gì ngạc nhiên khi Gartner cho rằng sự sụt giảm mạnh là do đại dịch Covid-19 gây ra.

Samsung là công ty chứng kiến sự sụt giảm doanh số lớn nhất trong số 5 nhà cung cấp smartphone hàng đầu, trong khi Apple là công ty bị ảnh hưởng ít nhất. Samsung bán được khoảng 55 triệu smartphone trong quý 2, thấp hơn so với khoảng 75 triệu smartphone trong cùng kỳ năm ngoái. Doanh số của Apple hầu như không thay đổi, với mức giảm 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số smartphone Huawei giảm 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tăng 27,4% so với quý trước, giúp công ty chiếm 18,4% thị phần trong quý, thấp hơn một chút so với 18,6% của Samsung. Trung Quốc là thị trường giúp Huawei đạt được điều này, nơi công ty chiếm đến 42,6% thị phần.