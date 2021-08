Cuba có thể công nhận Bitcoin

Tuy nhiên, việc nhận tiền thông qua các kênh tiền mã hóa cần nhiều thủ thuật, vì các sàn giao dịch phải đáp ứng quy trình Know Your Customer (KYC). Nhiều sàn giao dịch tuy không đặt trụ sở ở Mỹ nhưng vẫn chặn người Cuba. Tankha giải thích: "Khi người Cuba tham gia hệ sinh thái này, họ phải đối mặt với nhiều rủi ro, dù họ có dùng VPN để ẩn vị trí đi chăng nữa". Do đó, vẫn còn một chặng đường dài phía trước để áp dụng tiền mã hóa hàng loạt ở Cuba.