Cựu cố vấn Nhà Trắng: 'Chặn Huawei quan trọng hơn thỏa thuận với Trung Quốc'

“Đây là vấn đề an ninh cực lớn với phương Tây. Lệnh hành pháp quan trọng hơn gấp 10 lần so với việc quay lưng với thỏa thuận thương mại. Huawei là mối đe dọa an ninh quốc gia lớn, không chỉ với Mỹ mà còn với phần còn lại của thế giới . Chúng tôi sẽ đóng cửa hãng”, ông Bannon trả lời phỏng vấn tờ báo Hồng Kông.