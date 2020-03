Đã có thể đặt câu hỏi cho Siri về dịch bệnh Covid-19

Theo PhoneArena, các truy vấn bằng giọng nói như “hey Siri, do I have the coronavirus?” sẽ dẫn người dùng đến một loạt câu hỏi nhanh về các triệu chứng như ho khan và khó thở. Người dùng có thể trả lời “Yes”, “No” hoặc “Not Sure”. Nếu trả lời “No”, người dùng sẽ được hỏi liệu họ đã tiếp xúc gần với người có kết quả dương tính Covid-19 hay chưa. Ba tùy chọn trả lời tiếp tục xuất hiện.

Tùy thuộc vào phản ứng của người dùng mà họ có thể được thông báo rằng họ có nguy cơ bị nhiễm thấp hơn nhưng cần thận trọng đối với các triệu chứng như sốt, ho khan hoặc khó thở.

Siri cũng nhắc người dùng rửa tay trong 20 giây và tránh tiếp xúc gần với những người bên ngoài gia đình của mình. Tất nhiên, Siri hoàn toàn không phải là một chuyên gia y tế, nhưng câu trả lời của nó đã được cung cấp bởi Dịch vụ Y tế Công cộng Mỹ và Siri có thể đưa người dùng đến trang web của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ hoặc thậm chí giúp người dùng gọi các dịch vụ khẩn cấp.

Hiện tại, dòng câu hỏi và câu trả lời này chỉ có sẵn ở Mỹ và sẽ xuất hiện nếu người dùng hỏi những câu hỏi tương tự ở Anh, nơi họ sẽ được chỉ đến trang web Covid-19 của chính phủ Anh ngay lập tức.