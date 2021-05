Đài Loan cố gắng giữ sản xuất chip ổn định khi dịch Covid-19 lan rộng

Bloomberg dẫn thông tin từ Trưởng Hội đồng Phát triển Đài Loan Kung Ming-hsin cho biết, nếu chỉ có tiêu dùng nội địa bị ảnh hưởng và đợt dịch mới kết thúc vào ngày 30.6, thì tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội có thể giảm 0,16 điểm phần trăm. Nếu đợt dịch kéo dài sang quý 3/2021, thì mức thiệt hại có thể giảm đến 0,53 điểm phần trăm.

Chính quyền Đài Loan hồi tháng 2.2021 đã nâng mức dự báo tăng trưởng GDP lên 4,64%, đặt cược mạnh vào khả năng thúc đẩy xuất khẩu của ngành công nghệ chất bán dẫn . Tuy nhiên, đó là những gì được đưa ra trước khi số ca nhiễm virus Corona bùng phát trong tháng này. Ngoài ra, tình trạng hạn hán ngày càng tệ hơn và việc cắt điện định kỳ cũng gây khó khăn đáng kể cho ngành sản xuất chip của Đài Loan.

Hiện Đài Loan đã đóng cửa các trường học, nhiều địa điểm giải trí, các cơ sở công cộng và hạn chế tụ tập xã hội khi vùng lãnh thổ này có thêm 240 trường hợp nhiễm bệnh trong ngày 18.5. Mặc dù các doanh nghiệp và nhà máy vẫn hoạt động, nhưng chính quyền yêu cầu phải cho cha mẹ nghỉ việc để ở nhà chăm sóc con cái, đồng thời phải đảm bảo trang bị y tế đầy đủ và giãn cách xã hội

Các hãng sản xuất xe tải "lãnh đủ" vì thiếu chip bán dẫn

“Lĩnh vực sản xuất hiện tại vẫn an toàn, nhưng nếu tình hình trở nên tệ hơn thì công nhân có khả năng sẽ phải ngưng làm việc ở nhà máy. Mức độ rủi ro thực sự phụ thuộc vào khả năng kiểm soát bùng phát dịch”, Rick Lo, nhà kinh tế trưởng của Fubon Financial Holding Co, nói.

Theo ông Kung, chính quyền Đài Loan đang yêu cầu các công ty áp dụng nhiều biện pháp chống dịch khác nhau, bao gồm thành lập các lực lượng đặc nhiệm để theo dõi diễn biến dịch, kiểm soát dòng nhân viên, du khách và thắt chặt hoạt động di chuyển của người lao động nhập cư. TSMC cho biết công nhân của hãng được phân chia làm việc trong các nhóm riêng biệt và hạn chế những cuộc họp trực tiếp.

Duy trì sản xuất là yếu tố quan trọng không chỉ riêng đối với tăng trưởng của Đài Loan mà còn với cả thế giới, vì Đài Loan hiện là nhà cung cấp chính các loại chip tiên tiến vốn đang có nhu cầu ngày càng tăng. Khi được hỏi liệu Đài Loan có ưu tiên các đơn hàng từ những nhà sản xuất ô tô lớn của Mỹ như những gì Washington đã yêu cầu hay không, ông Kung nói rằng sẽ cố gắng để đáp ứng càng nhiều càng tốt đơn hàng chip ô tô trên toàn cầu.