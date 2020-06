Đây là 7 tính năng Apple sao chép từ Android vào iOS 14

Mặc dù nhiều tính năng trong iOS 14 này có thể là “hoàn toàn mới” với Apple và người dùng iPhone, nhưng với những ai đã và đang sử dụng Android thì đó chỉ là những “bản sao” của các tính năng mà họ đã có dịp sử dụng trên hệ điều hành của Google. Dưới đây là danh sách tất cả tính năng mới của Apple iOS 14 mà Android đã từng có dựa theo gợi ý của Cnet:

Ứng dụng phiên dịch

Ứng dụng biên dịch theo thời gian thực sẽ xuất hiện trên iOS 14 Ảnh: CNET

Trên iOS 14, Apple giới thiệu một ứng dụng Translate mới được thiết kế để sử dụng trong cuộc trò chuyện thời gian thực. Nó có thể dịch qua lại giữa 11 ngôn ngữ khác nhau, bao gồm tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hàn... Nhưng chúng ta có lẽ đã biết, kể từ tháng 3.2020, ứng dụng dịch chuyên dụng 14 năm tuổi của Google đã có thể phiên dịch các cuộc hội thoại thời gian thực bằng 8 ngôn ngữ khác nhau. Đáng tiếc là cả hai vẫn chưa hỗ trợ tiếng Việt.

Widget

Một điểm mới mà Apple nhấn mạnh trong phần giới thiệu về iOS và iPadOS mới chính là các widget sẽ xuất hiện trên màn hình chính của cả iPhone và iPad, cho phép bạn xem các thông tin được cập nhật thường xuyên, ngoài ra người dùng có thể tùy biến kích thước widget theo sở thích của họ.

Trước đó, người dùng iPhone chỉ có thể thêm biểu tượng ứng dụng vào màn hình chính của thiết bị. Khác với iOS và iPadOS, trước đó hệ điều hành Windows Phone và sau này là Windows 10 Mobile (đã bị khai tử) đều cung cấp giao diện widget mà họ gọi là live title, cho phép người dùng cập nhật thông tin theo thời gian thực. Cùng với Windows Phone, Android cũng cung cấp các widget phong phú ngay từ khi ra mắt hệ điều hành này vào năm 2008.

App Clips

App Clips cho phép bạn xem trước một phần của ứng dụng mà không cần tải về Ảnh: CNET

App Clips là tính năng xem trước ứng dụng của Apple để cho phép người dùng xem trước “một phần” của ứng dụng mà không cần tải xuống và cài đặt. Điều này trở nên hữu ích khi người dùng có dịp xem xét và quyết định liệu nó có đáng để trả phí hay không, App Clips tương thích với Apple Pay và Signs In with Apple.

Nhưng ít ai biết trước đó, hồi năm 2016 Google cũng đã giới thiệu một tính năng tương tự và gọi là Instant Apps, tính năng này cung cấp cho ứng dụng một đường dẫn riêng để người dùng không phải tải xuống toàn bộ ứng dụng khi chỉ muốn thực hiện một giao dịch riêng lẻ nào đó trên ứng dụng mà họ muốn sử dụng, ví dụ mua vé của một buổi hòa nhạc thông qua ứng dụng bán vé.

App Library

Một trong những điểm nhấn mới của iOS 14 chính là việc bổ sung App Library, tính năng cho phép iPhone tự động nhận diện và sắp xếp ứng dụng theo nhóm hoặc danh mục được liệt kê sẵn để giúp thu gọn danh sách ứng dụng trên màn hình chính. Tính năng này hoàn toàn tương tự giao diện App Draw lâu nay trên Android, bao gồm các tính năng quản lý ứng dụng theo thư mục/nhóm, tuy nhiên App Library của Apple có vẻ thông minh hơn App Draw trên Android dù vẫn còn khá bất tiện vì nó không phải lúc nào cũng biết sắp xếp ứng dụng theo ý của người dùng.

Điều hướng cho xe đạp trên Apple Maps

Apple Maps sẽ có thêm tính năng điều hướng cho xe đạp Ảnh: CNET

Ứng dụng bản đồ Apple Maps trên iOS và WatchOS mới sẽ bổ sung tính năng “thân thiện với môi trường” hơn. Đó chính là tùy chọn điều hướng Cicling (Đi xe đạp) riêng biệt để giúp người dùng chọn lộ trình tối ưu khi đạp xe, trong đó có các tính toán liên quan đến độ dốc hay mật độ tắc xe hoặc các đường bậc thang. Dù Google Maps không có yếu tố tính toán chuyên sâu như né các lối có bậc thang mà Apple công bố, nhưng ngay từ năm 2010 thì ứng dụng Google Maps đã có tùy chọn riêng dành cho lộ trình sử dụng xe đạp, trong đó có cả các tính toán về độ cao và độ dốc cho người dùng.

Picture-in-Picture

Apple chính thức đưa thêm tính năng Picture-in-Picture vào iOS 14, cho phép người dùng có thể xem video trong lúc sử dụng ứng dụng khác. Khi đó, video đang phát sẽ thu nhỏ lại và có thể “neo” nổi ở bất cứ vị trí nào trên màn hình. Nó cũng có thể ẩn đi trong lúc vẫn tiếp tục phát âm thanh của nội dung video đang xem. Tính năng tương tự đã có sẵn trên Android thông qua ứng dụng YouTube trả phí hoặc YouTube Advanced được cộng đồng người dùng Android tùy biến, cho phép phát video ở chế độ nền và xem ở dạng thu nhỏ khi dùng ứng dụng khác.

Chế độ Wind Down

Tính năng Wind Down mới cho phép bạn thiết lập giờ đi ngủ hoặc báo thức dễ dàng hơn Ảnh: CNET

Tính năng Wind Down mới được Apple giới thiệu là sẽ giúp người dùng “chuẩn bị” đi ngủ thoải mái hơn. Tính năng hoạt động trên cả iPhone và Apple Watch, cho phép bạn đặt thời gian ngủ và thời gian thức dậy theo nhu cầu để tự động đặt thiết bị của bạn ở chế độ không làm phiền (Do Not Disturb).

Ngoài ra còn có các tùy chọn để thêm phím tắt để thiền hoặc nghe nhạc thư giãn. Tuy Google không có ứng dụng dành riêng cho việc này, nhưng có một cách để thiết lập thói quen đi ngủ thông qua ứng dụng Google Home có sẵn trên Android.