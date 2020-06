Diễn tập phòng chống cách thức tấn công mới vào hệ thống ngân hàng

Nhằm nâng cao năng lực và kỹ năng ứng cứu trước các sự cố mới về an toàn thông tin mạng cho đội ngũ chuyên trách công nghệ thông tin và quản trị hệ thống tại các đơn vị trong ngành ngân hàng, Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước đã kết hợp với Công ty cổ phần An ninh mạng Việt Nam (VSEC) tổ chức diễn tập an toàn thông tin cho hơn 40 ngân hàng, công ty tài chính trong nước với chủ đề “Phòng chống cách thức tấn công mới vào hệ thống ngân hàng”.