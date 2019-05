Điện thoại Huawei hiện có vào được các dịch vụ của Google?

Ở thời điểm hiện tại có thông tin Google sẽ không hợp tác với Huawei bằng cách ngừng chuyển giao phần mềm, phần cứng và hỗ trợ họ về mặt công nghệ. Như vậy, có thể hiểu đơn giản Huawei sẽ không còn được Google hỗ trợ cập nhật phần mềm Android trong các mẫu smartphone thời gian tới.

Đối với các thiết bị Huawei đang bán trên thị trường sử dụng nền tảng Android của Google, chia sẻ với Thanh Niên, đại diện của Google cho biết: "Chúng tôi tuân thủ sắc lệnh và đang xem xét các vấn đề liên quan. Đối với người dùng dịch vụ của chúng tôi, Google Play và các giải pháp bảo vệ từ Google Play Protect sẽ tiếp tục được vận hành trên các thiết bị Huawei sẵn có".

Điều này có nghĩa là những thiết bị Android hiện tại của Huawei vẫn sẽ được truy cập vào các dịch vụ của Google bình thường, chẳng hạn như Play Store, Gmail, YouTube, Google Photos... Tuy nhiên, nếu thỏa thuận ngưng hợp tác chính thức được thông qua, thì các dịch vụ của Google có các bản nâng cấp, thì những thiết bị này sẽ không được hỗ trợ nữa.

Có thể hiểu, các thiết bị Huawei sẽ không thể cập nhật lên hệ điều hành Android mới hơn (nếu có), và trong tương lai là chặn hoàn toàn dịch vụ Play Store, Gmail cũng như YouTube. Google cho biết thêm: "Huawei sẽ chỉ có thể truy cập và sử dụng các bản Android công khai, không nhận ưu tiên hay hợp tác độc quyền nào khác từ Google".

Trước đó, Huawei trải qua nhiều cuộc điều tra về các nghi vấn, đặc biệt là lo ngại rằng các thiết bị của họ có thể được chính phủ Trung Quốc dùng để do thám thông tin quan trọng của Mỹ. Từ năm 2018, các cơ quan tình báo Mỹ cảnh báo không nên sử dụng các thiết bị của Huawei và ZTE do lo ngại vấn đề an ninh mạng.