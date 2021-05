Điều gì đằng sau cú rơi 'sốc' của Bitcoin?

Cổ phiếu của sàn Coinbase có giá hơn 400 USD ngay trong ngày chào sàn 14.4 nhưng giảm về gần 220 USD trong ngày 19.5. Ngày Coinbase niêm yết cổ phiếu cũng là ngày giá Bitcoin lập kỷ lục.

Ngoài ra, báo cáo mới từ JPMorgan cho thấy các nhà đầu tư tổ chức đang rời xa Bitcoin, quay lại với vàng. Bitcoin thường được xem là một kênh lưu trữ giá trị thay thế cho vàng.

Tránh xa tài sản rủi ro cao

Tình trạng Bitcoin rớt giá không chỉ diễn ra trên thị trường tiền mã hóa. Cổ phiếu công nghệ và cổ phiếu tăng trưởng tuy tăng tốc trong đại dịch Covid-19 nhưng cũng chịu nhiều áp lực trong những tuần gần đây, điều đó cho thấy các nhà đầu tư đang rút khỏi những tài sản có tính đầu cơ.

Ark Innovation ETF - quỹ sở hữu nhiều cổ phiếu tăng trưởng mạnh do Cathie Wood dẫn dắt - đang giảm hơn 30% so với mức cao nhất trong tháng 2 năm nay. Tính đến sáng 19.5, chỉ số Nasdaq Composite giảm 6,9% so với mức cao kết phiên ngày 26.4. Chỉ số Russell 2000 giảm 5,6% trong cùng kỳ.

Đà lao dốc của Bitcoin và cổ phiếu công nghệ diễn ra trùng với việc thời hạn nộp thuế ở Mỹ bị trì hoãn, điều này có thể khiến các nhà đầu tư phải bán tháo tài sản để huy động tiền mặt thanh toán thuế thặng dư vốn.

