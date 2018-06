DJI hợp tác Axon bán máy bay không người lái cho cảnh sát

Theo TheVerge, các cơ quan thực thi pháp luật đang có xu hướng sử dụng máy bay không người lái như một công cụ mới của họ. Những chiếc drone với khả năng quay video có thể được sử dụng cho cả mục đích giám sát, tìm kiếm hay cứu nạn.

Theo số liệu được DJI công bố, hơn 130 người trên toàn cầu đã được giải cứu thông qua việc sử dụng máy bay không người lái.

DJI cho biết hiện có hơn 900 cơ quan an toàn công cộng ở Mỹ sử dụng các phương tiện trên không này vì nhiều lý do, tăng cường sự an toàn trong các cuộc tụ họp công cộng cũng như hỗ trợ trong các nhiệm vụ chiến thuật.

Axon hiện là hãng công nghệ hỗ trợ tư pháp lớn trên thế giới và đang xây dựng chương trình Axon Air, trong đó Axon sẽ đóng vai trò là địa điểm cho các cơ quan cảnh sát và thực thi pháp luật mua những chiếc drone, cung cấp quyền truy cập vào mạng lưới dữ liệu kết nối của họ và dịch vụ Evidence.com.

DJI và Axon sẽ bắt đầu bán model chuyên nghiệp Matrice 210 và model được người dùng yêu thích hiện nay là Phantom 4. Hiện Matrice 210 đang được bán với mức giá 7.999 USD, trong khi đó Phantom 4 Pro ở mức 1.299 USD.

Tuy nhiên mối quan hệ hợp tác này có thể giúp những model này có được mức giá tốt hơn.