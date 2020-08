Doanh số game PS4 tăng gần gấp đôi trong đại dịch

Theo Engadget, đó là mức tăng 83% so với doanh số 49,8 triệu trò chơi đã bán ra trong cùng quý năm ngoái. Trong số này, có đến 18,5 triệu bản The Last of Us đã được chờ đợi từ lâu của Naughty Dog. Lý do chính cho sự tăng trưởng bắt nguồn từ việc nhiều chủ sở hữu PS4 bị mắc kẹt tại nhà trong thời gian giãn cách xã hội , giúp doanh số trò chơi tăng 74% so với quý trước đó.