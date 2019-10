Sony PlayStation 4 vượt 100 triệu chiếc bán ra

Theo Engadget, Sony cho biết họ đã bán được 2,8 triệu PS 4 trong quý này (gồm cả PS 4 Pro), giúp tổng doanh số PS 4 lần đầu tiên vượt qua cột mốc 100 triệu. Tuy nhiên, PS 4 khó có khả năng bắt kịp doanh số 155 triệu chiếc PS 2 đã đạt được, nguyên nhân vì doanh số PS 4 bắt đầu giảm dần cho thấy máy chơi game này đã dần tiến đến cuối tuổi đời của nó. Không chỉ doanh số giảm mà doanh thu và lợi nhuận của PS 4 cũng giảm tương ứng 17% và 35% so với năm 2018. Sony dự kiến doanh số PS 4 trong năm 2019 sẽ thấp hơn so với dự đoán ban đầu khoảng 1,5 triệu chiếc.

Doanh số kỳ mua sắm cuối năm cũng có thể không cao so với năm ngoái vì Sony đã thông báo rằng PS 5 sẽ ra mắt vào mùa mua sắm cuối năm 2020. Thay vào đó, những món quà mà mọi người tặng nhau có thể là các tựa game PS 4 vì chúng có thể tương thích với PS 5. Các tựa game PS 4 sắp ra mắt bao gồm Death Stranding, The Last of Us 2 và Shenmue III.

Cũng theo Sony, doanh số PS 4 trong quý 3/2019 đã giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng ghi nhận mức lãi kỷ lục 2,56 tỉ USD. Trong khi thiết bị chơi game giảm thu nhập thì hầu hết các bộ phận khác của Sony đều hoạt động tốt hơn một chút, ngoại trừ mảng smartphone. Sony Pictures đã kiếm được lợi nhuận 1,75 tỉ USD nhờ sức mạnh của Spider-Man : Far From Home, và kinh doanh âm nhạc tăng 8%. Đặc biệt, bộ phận cảm biến và hình ảnh cũng chứng kiến sự tăng trưởng doanh số 22%.

Đáng buồn, doanh số smartphone chậm đã khiến mảng Sản phẩm và Giải pháp Điện tử mới thành lập nhằm hợp nhất các dòng sản phẩm di động, máy ảnh, TV và âm thanh cũng suy giảm theo. Sony đã hy vọng các thành công của bộ phận máy ảnh và A/V của họ có thể bù đắp nhưng dường như vẫn còn chặng đường dài mà công ty cần thực hiện.