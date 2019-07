Sony bán được 100 triệu máy chơi game PlayStation 4

Theo Engadget, Sony tiết lộ rằng họ đã bán được 3,2 triệu PlayStation 4 trong khoảng thời gian từ ngày 31.3 đến 30.6, với 96,8 triệu chiếc đã được bán trong quý trước. Điều đó có nghĩa là họ đạt con số 100 triệu máy trong 5 năm 7 tháng, nhanh hơn hai tháng so với Wii của Nintendo.

Sony cũng tiết lộ rằng đây là lần đầu tiên mọi người mua trò chơi thông qua phương thức tải kỹ thuật số thay vì đĩa vật lý, đánh dấu xu hướng mới đang diễn ra.

Mặc dù đã ra mắt hơn 5 năm nhưng doanh số PlayStation 4 chưa bao giờ thực sự đẩy mạnh cho đến thời gian gần đây, với 17,8 triệu máy bán ra vào năm ngoái, chỉ giảm 1,2 triệu so với năm 2017. Tuy nhiên, Sony đã giảm giá sản phẩm vào quý trước, đó là cách giúp thúc đẩy doanh số bán hàng của công ty trong năm 2019, mặc dù Sony cảnh báo họ dự kiến doanh số bán hàng giảm nhiều hơn dự báo ban đầu. Đặc biệt, điều này diễn ra trong bối cảnh Sony có kế hoạch tung PlayStation 5 vào mùa thu năm sau với sự hỗ trợ của công nghệ 8K, trang bị ổ SSD và khả năng tương thích ngược với PlayStation 4.

Đối với doanh thu smartphone của Sony, nó đã giảm 15% so với quý trước, với chỉ tổng cộng 900.000 máy bán ra, thấp hơn một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Tồi tệ hơn, tổng doanh số smartphone trong năm 2018 của Sony chưa bằng một nửa năm 2017, và năm 2019 là một nửa so với năm 2018.

Trong khi đó, bộ phận hình ảnh của Sony tiếp tục hoạt động tốt, đặc biệt trong lĩnh vực cảm biến camera trên smartphone. Doanh số máy ảnh kỹ thuật số như máy ảnh không gương lật A7 đã giảm nhẹ, nhưng đó là xu hướng ảnh hưởng đến toàn ngành. Mặc dù vậy, Sony vẫn là một trong những công ty máy ảnh có lợi nhuận cao nhất.