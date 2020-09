Doanh số iPhone tại Trung Quốc tăng trở lại

Theo AppleInsider, báo cáo được đưa ra dựa trên dữ liệu mới từ Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc (CAICT), cho biết doanh số smartphone đã tăng trở lại so với tháng trước trong tháng 8 sau ba tháng giảm liên tiếp. Trong khi các nhà sản xuất nội địa Trung Quốc chứng kiến lô hàng của họ tăng khoảng 18% so với tháng trước thì doanh số smartphone do các công ty nước ngoài sản xuất (chủ yếu là Apple) tăng 56% so với cùng kỳ.

Các thương hiệu quốc tế đã xuất xưởng 2,5 triệu smartphone trên khắp Trung Quốc trong tháng 8. Con số này cao hơn đến 2 triệu chiếc so với tháng 2, thời điểm doanh số smartphone chỉ đạt 500.000 chiếc do đại dịch Covid-19

Tổng sản lượng smartphone xuất xưởng được cho là sẽ giảm xuống còn 26,9 triệu chiếc trong tháng 8, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái, tốt hơn so với mức giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái của tháng 7.

Trước khi Apple ra mắt loạt iPhone 12 , CAICT tiết lộ doanh số thiết bị 5G đã tăng 17% so với tháng trước, lên tổng số 16,2 triệu chiếc. Theo dữ liệu, các thiết bị được trang bị 5G chiếm 60% tổng số thiết bị được xuất xưởng.

Nhà phân tích Kevin Zhang của JP Morgan Trung Quốc chỉ ra rằng sự sụt giảm hằng năm của doanh số smartphone ở Trung Quốc đã thu hẹp xuống khoảng 8% trong tháng 8. Theo nghiên cứu, các thương hiệu nội địa Trung Quốc đang cố gắng đảm bảo nhiều nguồn lực chuỗi cung ứng hơn sau các hạn chế thương mại nhắm vào Huawei. Các thương hiệu toàn cầu cũng đang phát hành nhiều thiết bị từ tầm trung đến giá rẻ, mặc dù sự gia tăng số lượng có thể sẽ bị chững lại cho đến khi chip 5G rẻ hơn được sản xuất.