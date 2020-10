Doanh thu App Store trong quý 3 cao gấp đôi so với Play Store

Mặc dù hệ điều hành Android được cho là chiếm 85% thị trường smartphone toàn cầu nhưng người dùng iOS chi tiêu nhiều hơn so với Android khi mua ứng dụng và mua hàng trong ứng dụng. Ví dụ: App Store thu về số tiền chi tiêu trong quý 3 là 19 tỉ USD, cao gần gấp đôi so với 10,3 tỉ USD mà người dùng Android đã chi tiêu cho Play Store trong cùng quý.

Bất chấp khả năng sẽ bị cấm ở Mỹ, ứng dụng video dạng ngắn TikTok vẫn tiếp tục thu hút được nhiều thuê bao hơn trên toàn thế giới. Được yêu thích bởi thanh thiếu niên, đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch nhờ khả năng tạo cảm hứng sáng tạo, TikTok là ứng dụng phi trò chơi có doanh thu cao nhất trong quý thứ hai liên tiếp. Chi tiêu của người tiêu dùng trên ứng dụng tăng 8 lần so với quý 3 năm ngoái. Tuy nhiên, ứng dụng có doanh thu cao nhất trong Play Store là Google One - ứng dụng cho phép người dùng quản lý bộ nhớ.

Đối với lượt tải xuống, TikTok dẫn đầu trên App Store, Play Store cũng như tổng thể. Xếp thứ 2 là Facebook khi nói đến lượt tải xuống, trong khi WhatsApp và Instagram đứng thứ 4 và 5, còn Messenger đứng thứ 8.

Doanh thu trò chơi di động trên toàn cầu tăng 26,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt tổng 20,9 tỉ USD, tăng 59% với 12,4 tỉ USD từ App Store và 8,5 tỉ USD đến từ Play Store. Các trò chơi tạo ra doanh thu hàng đầu trên cả hai nền tảng kết hợp là Honor of Kings, PUBG Mobile, Pokemon GO, Roblox và Coin Master. Trong khi đó, các trò chơi di động hàng đầu nói chung trong quý thứ ba dựa trên lượt tải xuống bao gồm Among Us, Scribble Rider, Talking Tom Friends, Subway Surfers và Garena Free Fire