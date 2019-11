Doanh thu HTC lại gây thất vọng

Theo PhoneArena, trong suốt thập kỷ qua, từ một thương hiệu lớn trên thị trường smartphone, HTC dần trở thành cái tên mà hầu hết mọi người không còn quan tâm. Công ty đang hy vọng có thể trở lại, nhưng kết quả tài chính đang chứng minh rằng mọi thứ vẫn chỉ là hy vọng.

Trong tháng 10, HTC đã tạo ra tổng doanh thu 21,59 triệu USD, trong đó smartphone chiếm tỷ lệ doanh số lớn hơn so với bộ phận thực tế ảo (VR), nhưng điều này không phải là thực sự tốt. Mặc dù đã giới thiệu một loạt thiết bị giá rẻ tại các thị trường chọn lọc cách đây vài tháng nhưng kết quả lại vẫn là một sự thất vọng. Con số doanh thu nói trên giảm 48,58% so với tháng 9 sau khi công ty tạo ra doanh thu 41,96 triệu USD, và mức giảm thậm chí còn lớn hơn so với doanh thu 43,01 triệu USD (giảm 49,84%) của cùng kỳ năm ngoái.

Kế hoạch ban đầu của HTC cho năm 2019 là tập trung vào việc mang lại lợi nhuận và lấy lại thị phần trong phân khúc smartphone. Thật không may, điều này đã không diễn ra như mong đợi. Nhưng việc bổ nhiệm CEO mới được hy vọng sẽ giúp tương lai của công ty sáng hơn.

HTC dự kiến sẽ quay trở lại phân khúc smartphone cao cấp với điện thoại 5G tại các thị trường phát triển như Mỹ, Anh và châu Âu. Nhưng trong thời gian đó, smartphone tầm trung và bình dân hỗ trợ 5G đã ngày càng xuất hiện nhiều hơn.