Doanh thu thấp lịch sử, HTC vẫn sẽ tung điện thoại 5G cao cấp

Theo PhoneArena, HTC đã có mức doanh thu cực kỳ thất vọng trong tháng 2, khi công ty chỉ đạt 14 triệu USD. Con số này ít hơn đáng kể so với doanh thu 21 triệu USD vào cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn một chút so với mức thấp nhất lịch sử trước đó là 15 triệu USD - ghi nhận vào tháng 7.2019.

Mặc dù hoạt động kinh doanh của HTC giảm 32,96% so với cùng kỳ và 12,38% so với tháng trước nhưng có mặt tích cực từ với những con số này. Sau nhiều năm rơi tự do, dường như HTC cuối cùng cũng đang trên con đường đi đến sự ổn định.