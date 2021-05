Đối thủ của Tesla sẽ đến từ Trung Quốc

Chiếc Model 3 trị giá 40.000 USD là mẫu xe điện hàng đầu vào năm 2020. Tuy nhiên, các nhà sản xuất ô tô đến sau đang tham vọng giành lấy ngôi vương của Tesla. Theo Business Insider, Wuling Hongguang Mini EV là mẫu xe điện bán chạy nhất Trung Quốc hiện nay, "tẩu tán" được 39.745 chiếc so với Tesla Model 3 chỉ bán được 25.000 chiếc trong cùng thời điểm. Wuling Hongguang Mini EV là sản phẩm của liên doanh giữa General Motors với hai công ty Trung Quốc SAIC Motor và Liuzhou Wuling Motors Co Ltd.