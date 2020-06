Dolby On hỗ trợ phát trực tiếp trên Android

Theo Neowin, có hai cách người dùng có thể sử dụng tính năng phát trực tiếp mới trên Dolby On dành cho Android. Đầu tiên là thông qua tính năng tích hợp Twitch riêng, và thứ hai là thông qua RTMP (giao thức nhắn tin thời gian thực). Đối với lựa chọn thứ hai, người dùng chỉ cần chọn “paste your own URL” và sau đó có thể sử dụng nó để kết nối với YouTube, Facebook, Vimeo…

Toàn bộ ý tưởng đằng sau Dolby On là cho phép người dùng ghi hoặc phát video với chất lượng âm thanh tốt nhất có thể. Theo Dolby, giá trị của chất lượng máy ảnh đóng vai trò quyết định đến độ rõ của nội dung phát trực tiếp, nhưng chất lượng âm thanh thường được chỉnh sửa hậu kỳ giúp tạo ra âm thanh tốt hơn.