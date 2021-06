Dòng Galaxy S22 sẽ có cải tiến kích thước màn hình

Theo Android Authority, màn hình trên Galaxy S22 cơ bản được cho là sẽ có kích thước giảm từ 6,2 inch của Galaxy S21 xuống còn 6,06 inch để trải nghiệm cầm dễ dàng hơn. Trong khi đó, Galaxy S22+ sẽ có màn hình 6,5 inch, giảm từ 6,7 inch trên tiền nhiệm tương ứng. Chỉ phiên bản Galaxy S22 Ultra có kích thước màn hình 6,8 inch không đổi so với Galaxy S21 Ultra.

Bên cạnh đó, Mauri QHD cũng cho biết chỉ phiên bản Galaxy S22 Ultra mới đi kèm công nghệ màn hình LTPO (oxit đa tinh thể nhiệt độ thấp), điều đã xảy ra đối với dòng Galaxy S21. Điều này có nghĩa nếu muốn công nghệ này, người dùng phải chấp nhận sử dụng thiết bị màn hình to nhất. Được biết, LTPO là công nghệ giúp tiết kiệm điện năng đáng kể, vốn quan trọng cho màn hình lớn hỗ trợ tốc độ làm mới cao trên Galaxy S22 Ultra cũng như tính năng màn hình luôn bật (Always On).