Dự án 'No More Ransom' trợ giúp 6 triệu nạn nhân ransomware

Theo BleepingComputer, dự án No More Ransom đã kỷ niệm 5 năm thành lập sau khi giúp hơn 6 triệu nạn nhân của ransomware khôi phục dữ liệu và tiết kiệm cho họ gần 1 tỉ euro tiền thanh toán ransomware

No More Ransom là một cổng trực tuyến ra mắt vào tháng 7.2016 và là mối quan hệ đối tác giữa trung tâm tội phạm mạng châu Âu của Europol, cảnh sát đơn vị tội phạm công nghệ cao quốc gia của Hà Lan, McAfee và Kaspersky. Ngày nay, dự án No More Ransom có hơn 170 đối tác trên toàn thế giới.