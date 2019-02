Đức, Cộng hòa Séc tuyên bố gì về Huawei, ZTE?

Theo Reuters, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho hay Đức cần bảo đảm rằng Huawei Technologies sẽ không giao dữ liệu cho nhà nước Trung Quốc trước khi nhà cung ứng thiết bị viễn thông có thể tham gia xây dựng mạng lưới 5G ở nước này.

Trong chuyến thăm Nhật Bản, bà Merkel cho biết vì lo ngại về an ninh, việc trò chuyện với chính phủ Trung Quốc là quan trọng để “doanh nghiệp không đơn giản là trao dữ liệu cho nhà nước”. An ninh là yếu tố trọng yếu với các hãng muốn làm việc ở Đức, và doanh nghiệp phải đảm bảo rằng nhà nước Trung Quốc không thể truy cập tất cả dữ liệu trong sản phẩm “made in China”.

Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier cho rằng chỉ công nghệ an toàn, có tính bảo mật mới có thể được cài đặt vào mạng 5G của Đức, nói thêm rằng quy tắc trên áp dụng cho tất cả các nhà cung ứng. Hiện chính phủ Đức vẫn chưa đưa ra lập trường chung về việc có nên theo chân nhiều nước khác, loại Huawei khỏi thị trường vì lý do an ninh quốc gia hay không.

Cũng trong ngày 5.2, người đứng đầu cơ quan quản lý mạng Cộng hòa Séc (NUKIB) tuyên bố loại Huawei và ZTE ra khỏi nhiều đợt đấu thầu nhà nước sau khi cơ quan thuế nước này loại trừ hai hãng trên. Cơ quan thuế là cơ quan đầu tiên của Séc ngăn chặn các nhóm doanh nghiệp Trung Quốc tham gia đấu thầu theo cảnh báo của NUKIB. Khi được hỏi liệu có khả năng thêm doanh nghiệp Trung Quốc bị loại khỏi các đợt đấu thầu hay không, giám đốc NUKIB Dusan Navratil nói có.

Dù vậy, một trang tin công nghệ cũng vừa cho biết Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc ký một hợp đồng với Huawei hồi tuần trước, nhằm giao thiết bị cần thiết cho mạng nội bộ của các trụ sở cảnh sát.

Cuối năm 2018, cơ quan của quốc gia châu Âu cảnh báo các nhà mạng về việc sử dụng phần mềm, phần cứng do hai công ty Trung Quốc sản xuất. Cảnh báo không cấu thành lệnh cấm hoàn toàn, song yêu cầu 160 nhà khai thác công và tư nhân của cơ sở hạ tầng quan trọng phải tiến hành phân tích rủi ro và có động thái phù hợp.

Chính phủ Séc dự kiến triển khai đấu thầu mạng 5G vào cuối năm nay. “Mạng lưới 5G mới có thể thay thế nhiều mạng cố định vì truyền dữ liệu vừa rẻ, vừa nhanh. Nói cách khác, ai kiểm soát được mạng 5G sẽ có ảnh hưởng cơ bản lên hoạt động của nhà nước. Nếu đó là nhân tố nước ngoài, hành động vì lợi ích của nước họ mà không vì lợi ích của chúng tôi, thì sẽ là vấn đề lớn”, ông Navratil cho hay.