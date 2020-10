Epson bán được 50 triệu máy in phun liên tục năng suất cao trên toàn cầu

Epson lần đầu giới thiệu dòng máy in phun liên tục năng suất cao (còn được gọi là máy in EcoTank ở một số thị trường) vào tháng 10.2010 tại Indonesia. Sau đó, công ty đều đặn mở rộng thị trường phân phối sản phẩm này đến 170 quốc gia, vùng lãnh thổ và khu vực vào năm 2019. Đến nay, dòng máy in phun liên tục năng suất cao của Epson đã chính thức đạt đến con số 50 triệu máy được bán ra trên toàn cầu. Đặc biệt, với việc giảm thiểu đáng kể lượng nhựa được sử dụng trong sản xuất hộp mực, Epson ước tính lượng khí thải CO2 từ dòng máy này có thể thấp hơn đến 166.000 tấn so với các máy in sử dụng hộp mực thông thường.

Ra mắt đầu tiên tại các quốc gia mới nổi, sau đó mở rộng sang các nền kinh tế phát triển , Epson đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc của dòng máy in phun liên tục năng suất cao trong toàn bộ thị trường máy in phun mỗi năm. Cùng với sự hiện diện thương hiệu mạnh mẽ và danh mục sản phẩm phong phú, Epson đã giữ vững thị phần hàng đầu trong thị trường máy in phun liên tục năng suất cao trên toàn cầu trong suốt 10 năm liên tiếp.