Facebook cho phép chuyển ảnh và video sang Dropbox

Facebook cho biết họ sẽ yêu cầu người dùng nhập lại mật khẩu trước khi chuyển tập tin và dữ liệu sẽ được mã hóa trong quá trình chuyển. Nhưng công ty cũng nói rằng họ cần các quy tắc rõ ràng hơn về những loại dữ liệu nào nên được di chuyển và ai sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ nó, về cơ bản điều này tùy thuộc vào các nhà hoạch định chính sách.

Để chuyển ảnh và video từ Facebook sang Google Photos, Dropbox hoặc Koofr, người dùng hãy vào Your Facebook Information trong phần Settings, sau đó chọn Transfer a Copy of Your Photos or Videos, nhập mật khẩu, chọn điểm đến và xác nhận.