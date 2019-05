Facebook mở lại tính năng 'View as Public' sau sự cố bảo mật

The Verge vừa cho biết mạng xã hội Facebook đã phục hồi lại tính năng giúp người dùng dễ dàng kiểm soát thông tin họ chia sẻ trên tài khoản cá nhân của mình.

Ảnh chụp màn hình Dòng tweet công bố mở lại tính năng View as Public của Facebook

Thông tin này được Facebook công bố qua một tweet trên Twitter. Tính năng View as Public đã bị tắt đi vào tháng 9.2018 vì một lỗi bảo mật lớn, giúp hacker có thể trộm token truy cập của hơn 50 triệu tài khoản bằng cách khai thác tính năng liên quan cho phép xem một hồ sơ Facebook trông như thế nào đối với một người dùng cụ thể. Để giải quyết sự cố này, Facebook đã buộc hơn 90 triệu người dùng đăng nhập lại vào tài khoản của họ để đảm bảo an toàn.

Theo bài đăng trên blog, Facebook cho biết đã hoàn thành bài đánh giá bảo mật của họ và đang bật lại tính năng ‘Xem dưới dạng' (View As) cho phép mọi người thấy hồ sơ của họ trông như thế nào với những người mà họ kết bạn trên Facebook. Phiên bản này không bị ảnh hưởng bởi sự cố bảo mật và phổ biến hơn đáng kể so với ‘Xem với tư cách là Người cụ thể'(View as Specific Person).

Tính năng ' Chế độ xem như một người cụ thể' - được cho là nguyên nhân chính gây ra lỗ hổng bảo mật - đã không được khôi phục tại thời điểm này, nhưng Facebook dường như tự tin rằng tính năng 'Chế độ xem công cộng' không bị ảnh hưởng bởi cùng một lỗ hổng.